Moraes permite que Bacellar deixe prisão com tornozeleira eletrônica
Rodrigo Bacellar foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (3).
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu nesta terça-feira (9) o mandado de soltura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil).
A soltura foi determinada após o ministro ser informado pela Alerj sobre o resultado da votação que derrubou a decisão do próprio Moraes, que, na semana passada, mandou prender o deputado.
Pela decisão, Barcelar deverá permanecer afastado da presidência e cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar, proibição de se comunicar com outros investigados, suspensão de porte e arma, além da entrega dos passaportes.
A deliberação dos parlamentares está prevista na Constituição. Quando a Justiça decreta a prisão de um deputado federal ou estadual, a medida precisa ser ratificada pela respectiva Casa legislativa.
MOVIMENTAÇÃO NA ALERJ
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, na segunda-feira (8), o parecer que pede a revogação da prisão do presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Bacellar (União).
ENTENDA O CASO
O deputado Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (3), suspeito de vazar dados sigilosos da operação que prendeu o ex-deputado Thiego dos Santos Silva, o TH Joias.
Conforme as investigações, Bacellar sabia da operação conjunta das polícias Civil e Federal e teria avisado TH para deixar sua residência. O parlamentar saiu de casa um dia antes, mas foi capturado mesmo assim em outro endereço.