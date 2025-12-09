Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Vereadores de Ubajara (CE) votam aumento de quase 50% no salário de prefeito, vice e secretários

Impacto anual da medida no orçamento do Município deve ultrapassar R$ 1 milhão.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 16:43)
PontoPoder
Sessão da Câmara Municipal em plenário com vereadores reunidos em torno de mesas em formato de U. Um homem fala na tribuna. Ao fundo, mural colorido com ilustração do teleférico de Ubajara e paredes com o nome ‘Plenário José Parente da Costa’. Vários vereadores utilizam notebooks durante a sessão.
Legenda: Vereadores de Ubajara devem votar projeto de lei que aumenta salário de prefeito, vice e secretários municipais.
Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Ubajara.

Os vereadores de Ubajara devem votar, na sessão desta quarta-feira (10), um projeto de lei que aumenta os salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais em quase 50%. Se aprovado, o aumento salarial deve custar mais de R$ 1 milhão para os cofres da Prefeitura anualmente. 

O salário do prefeito, Adécio Muniz (PSB), mais conhecido como Decim (PSB), passaria de R$ 15 mil para R$ 22 mil — o que representa 46,6% de aumento. O salário do vice-prefeito, Roberto Costa (PDT), sairia de R$ 12 mil para R$ 17 mil — equivalente a 41,6% de incremento salarial. 

Os secretários municipais teriam um aumento de R$ 6 mil para R$ 9,2 mil, enquanto os secretários executivos teriam um aumento de R$ 4 mil para R$ 6 mil — aumentos de 53% e 50%, respectivamente. 

De autoria do presidente da Câmara Municipal de Ubajara, Emílio (PT), o projeto de lei apresenta o aumento salarial como uma "recomposição inflacionária". "É fundamental salientar que o presente projeto de lei visa, estritamente, à recomposição do poder aquisitivo dos subsídios, e não a um aumento real", diz a justificativa da proposta. 

O texto acrescenta ainda que não houve aumento nestes salários desde 2016 e que o objetivo é "aperfeiçoar a política remuneratória dos agentes políticos". A medida tramita em regime de "urgência urgentíssima". 

O PontoPoder acionou o presidente da Casa e autor da proposta, Emílio, e o prefeito de Ubajara, Decim, para que eles pudessem comentar sobre o projeto de lei, mas não houve retorno. 

Críticas ao projeto de lei

O vice-presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Nicollas Pereira (PSD), fez críticas ao projeto de lei e disse que esse "não é o momento adequado" para a aprovação de um aumento salarial. 

Ele defende que o impacto orçamentário da medida, de pouco mais de R$ 1 milhão, seja usado para fazer uma recomposição orçamentária de todos os servidores públicos municipais — sugestão apresentada por ele em emenda parlamentar ao projeto de lei. 

"Por que os outros servidores do município não vão ter também esse benefício?", questiona o vereador. "Se o pretexto é que a inflação corrói os salários, por que vamos reajustar apenas os supersalários? Por que o servidor municipal que recebe R$ 1.500 ou R$ 1.800 não vai ter esse reajuste? Esse é o alvo da minha emenda". 

O parlamentar também criticou os valores que devem ser alcançados pelo salário, por exemplo, do prefeito de Ubajara. "Fica a questão se Ubajara tem condição de pagar para o prefeito um salário de R$ 22 mil, equivalente às grandes cidades", disse.

