Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Comissão do Senado analisa nesta quarta-feira (10) nova Lei do Impeachment

Saiba o que pode mudar na lei.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Votação na CCJ do Senado.
Legenda: A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve analisar nesta quarta-feira a nova lei do impeachment.
Foto: reprodução/Youtube TV Senado.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve analisar nesta quarta-feira (9) a nova lei do impeachment. O relator, Weverton Rocha (PDT-MA), ainda não protocolou o texto, e a expectativa é que ele leia o parecer durante a reunião do colegiado.

Como o documento ainda não foi apresentado, os senadores podem pedir vista e adiar a votação para a próxima semana. Caso seja votado e aprovado, o projeto pode seguir diretamente para a Câmara, porque tramita em caráter terminativo, e só irá ao plenário se houver recurso.

O relator deve manter no texto os principais pontos definidos pela comissão de juristas coordenada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que analisou o projeto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O que muda com o novo projeto?

O projeto retira do cidadão comum a possibilidade de protocolar individualmente pedidos de impeachment contra ministros do Supremo e outras autoridades. Também estabelece prazos para que os presidentes da Câmara e do Senado decidam sobre as denúncias e permite que, em caso de recusa, parlamentares apresentem recursos.

O texto amplia a lista de autoridades sujeitas à lei, detalha condutas consideradas crimes de responsabilidade, cria um procedimento escalonado para análise das denúncias e fixa parâmetros para julgamento e dosimetria das penas.

Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, trata-se de uma legislação que atualiza a lei do impeachment de 1950 à Constituição de 1988 e atende a uma demanda antiga do Congresso.

Quem é atingido pela proposta?

A nova Lei do Impeachment alcança diferentes autoridades e instituições. Entre os grupos afetados estão:

  • Presidente da República;
  • Ministros de Estado;
  • Ministros do STF;
  • Membros de tribunais superiores;
  • Integrantes do Ministério Público;
  • Comandantes das Forças Armadas;
  • Conselheiros do CNJ e do CNMP;
  • Governadores;
  • Secretários estaduais.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Vereadores de Ubajara (CE) votam aumento de quase 50% no salário de prefeito, vice e secretários

teaser image
PontoPoder

Ministério Público do Ceará já acionou oito prefeituras para tratar de concurso ou seleção pública em 2025



A movimentação ocorre em meio ao aumento da tensão entre o Congresso e o Supremo. Senadores interpretaram a recente decisão do ministro Gilmar Mendes como interferência nas funções do Legislativo. Ao mesmo tempo, o episódio reacendeu a discussão sobre a necessidade de atualizar a lei de 1950, considerada defasada em relação à Constituição de 1988 e motivo de sucessivas idas ao STF para definir o rito de processos de impeachment.

Pelo texto, quando a denúncia é admitida e o processo é instaurado, a autoridade é afastada do cargo por até 180 dias, mantendo salário e estrutura funcional. Esse é o prazo para conclusão do julgamento. Se não houver decisão dentro do período, o afastamento é automaticamente revisto, mas o processo continua.

A condução das fases de instrução e julgamento, nos casos que tramitam no Legislativo, ficará a cargo de uma comissão especial de parlamentares presidida por um magistrado. No Senado, o presidente do STF conduz o julgamento. Nos estados, essa função cabe ao presidente do Tribunal de Justiça.

Mudança no rito para ministros do STF

O novo projeto da Lei do Impeachment altera o procedimento para pedidos apresentados contra ministros do Supremo. Mesmo que o presidente do Senado decida arquivar uma denúncia, 27 senadores podem recorrer à Mesa. Se a Mesa mantiver o arquivamento, 41 parlamentares podem levar o caso ao Plenário, que decide o prosseguimento por maioria simples. O ponto contraria decisão recente do ministro Gilmar Mendes, que prevê exigência de dois terços para que o processo avance.

Ampliação das autoridades sujeitas ao impeachment

A legislação atual, de 1950, foi criada para alcançar principalmente o presidente da República, ministros de Estado e alguns cargos de cúpula. O novo texto amplia esse alcance e inclui:
  •  Presidente e vice-presidente da República
  •  Ministros de Estado
  •  Comandantes das Forças Armadas
  •  Ministros do STF
  •  Membros do CNJ e do CNMP
  •  Procurador-geral da República
  •  Advogado-geral da União
  •  Ministros dos tribunais superiores
  •  Ministros do TCU
  •  Chefes de missão diplomática
  •  Governadores e vice-governadores
  •  Secretários estaduais e distritais
  •  Juízes e desembargadores
  •  Membros dos tribunais regionais e tribunais de contas
  •  Integrantes do Ministério Público da União, dos estados e do Distrito Federal

Crimes de responsabilidade passam a ter definição mais precisa

A lei de 1950 traz tipos penais amplos, como “atentar contra a probidade administrativa” ou “contra a Constituição”. O projeto redefine e organiza as condutas, além de exigir que todos os crimes de responsabilidade sejam dolosos.

As condutas passam a ser divididas em blocos:

  •  Contra a existência da União e a soberania nacional
  •  Contra instituições democráticas e o livre exercício dos Poderes
  •  Contra direitos e garantias fundamentais
  •  Contra a probidade administrativa
  •  Contra a lei orçamentária
Para ministros do STF e magistrados, o texto estabelece regras específicas, como:

Quem pode apresentar denúncia

A regra atual permite que qualquer cidadão protocole denúncias individuais contra o presidente da República, na Câmara, e contra ministros do STF, no Senado.
 
O novo projeto restringe essa possibilidade. Só poderão apresentar denúncias:
  •  Partidos políticos com representação no Legislativo
  •  A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
  •  Entidades de classe
  •  Organizações sindicais nacionais ou estaduais
Cidadãos poderão acionar o mecanismo apenas por meio de iniciativa popular, desde que cumpram os requisitos formais e o número mínimo de assinaturas.

Papel do presidente da Câmara e filtros internos

A Lei de 1950 dá ao presidente da Câmara grande margem para arquivar ou paralisar pedidos. O projeto altera esse funcionamento.
 
Como passa a funcionar:
  •  O presidente pode arquivar liminarmente ou enviar o pedido à Mesa.
  •  Se houver arquivamento, a Mesa pode reverter a decisão.
  •  Persistindo discordância, o Plenário pode restabelecer o pedido, mediante recurso de parlamentares ou líderes.
  •  A abertura do processo depende de uma comissão especial, responsável pela instrução e pelo parecer.
  •  Para presidente, vice e ministros de Estado, a autorização continua exigindo dois terços da Câmara.
  •  Para demais autoridades, a decisão será do órgão competente por maioria simples.

Afastamento temporário do cargo

Embora previsto na legislação, o afastamento sempre gerou controvérsias e decisões pontuais do Supremo.
 
O projeto estabelece regras mais claras:
  •  Após a instauração do processo, a autoridade é afastada automaticamente por até 180 dias.
  •  Nesse período, mantém salário, residência oficial, segurança e estrutura de gabinete.
  •  Se o julgamento não for concluído em 180 dias, o afastamento termina automaticamente.
  •  O processo continua normalmente até decisão final.
Assuntos Relacionados
Votação na CCJ do Senado.
PontoPoder

Comissão do Senado analisa nesta quarta-feira (10) nova Lei do Impeachment

Saiba o que pode mudar na lei.

Redação
Há 15 minutos
Instalação de placa na UFC.
PontoPoder

Secretaria instala memoriais em locais ligados à ditadura militar no Ceará

Mais de 30 locais devem ser contemplados em 2026.

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
O deputado Glauber Braga é um homem de meia idade, branco e de barba rala grisalha e cabelo preto. Na foto, ele está sério e usa terno cinza com camisa social branca e gravata azul.
PontoPoder

Glauber Braga ocupa cadeira de Hugo Motta em protesto na Câmara e é retirado à força

O deputado do Psol é acusado de faltar com o decoro parlamentar por chutar um militante do MBL.

Redação
Há 1 hora
Plenário da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Projeto que revisa benefícios fiscais deve ser votado ainda em 2025, diz Motta

A meta é acelerar o PLP 128/25, do deputado Mauro Benevides, que prevê redução mínima de 10% nos incentivos federais e impacto de R$ 19,7 bilhões em 2026.

Beatriz Matos, de Brasília
Há 2 horas
Sessão da Câmara Municipal em plenário com vereadores reunidos em torno de mesas em formato de U. Um homem fala na tribuna. Ao fundo, mural colorido com ilustração do teleférico de Ubajara e paredes com o nome ‘Plenário José Parente da Costa’. Vários vereadores utilizam notebooks durante a sessão.
PontoPoder

Vereadores de Ubajara (CE) votam aumento de quase 50% no salário de prefeito, vice e secretários

Impacto anual da medida no orçamento do Município deve ultrapassar R$ 1 milhão.

Luana Barros
09 de Dezembro de 2025
Hugo Motta.
PontoPoder

Motta deve pautar PL da Dosimetria, antiga PL da Anistia, nesta terça (9)

Cassação de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli também devem ser analisadas.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Documento com estetoscópio médico em cima para ilustrar reportagem sobre planos de saúde.
PontoPoder

O que está em jogo nas mudanças da Lei dos Planos de Saúde

Proposta em debate reúne 270 projetos e pretende atualizar a legislação que regula o setor há 27 anos.

Beatriz Matos, de Brasília
09 de Dezembro de 2025
Presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda compõe mesa com mbros do União Brasil no Ceará
Inácio Aguiar

Sinais trocados do União Brasil nacional alimentam incertezas no Ceará para 2026

Partido fecha parceria com o PSB em Pernambuco, mas expulsa ministro que resistiu a deixar o governo Lula em setembro.

Inácio Aguiar
09 de Dezembro de 2025
Policial militar de costas caminha em uma rua urbana, usando uniforme azul e colete tático, com a inscrição “Polícia Militar” nas costas.
PontoPoder

Alece discute proposta do Governo do Ceará de aumentar cargos de coronel na PM

Segundo o Portal da Transparência, o menor salário bruto do cargo é de R$ 26,4 mil.

Luana Barros
09 de Dezembro de 2025
Imagem em preto e branco mostra garota com mão erguida, simbolizando basta à violência sexual.
PontoPoder

Lula sanciona lei que agrava penas de crimes sexuais contra vulneráveis

Entenda o que muda com a legislação.

Redação
09 de Dezembro de 2025
O ministro Celso Sabino é um homem de meia-idade, com barba rala e cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele usa terno preto, camisa social branca e gravata estampada. Imagem usada em matéria sobre ministro ser expulso do partido União Brasil.
PontoPoder

União Brasil expulsa Celso Sabino após ministro decidir ficar no governo Lula

O ministro do Turismo disse que deixa a legenda com "ficha limpa".

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Rodrigo Bacellar. Ele é um homem de meia idade e barba espessa. Na foto, ele está sorrindo e usa terno preto com camisa social branca e gravata lilás.
PontoPoder

Comissão da Alerj aprova parecer que pede revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

A decisão irá a plenário.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Gabi Aquino, prefeita de Paracuru, e Ariana Aquino, prefeita de Paraipaba, posam sorrindo em frente a um fundo ilustrado em tons de amarelo, com desenho de muro e elementos gráficos. À esquerda, aparece o texto “Prefeitas do Ceará” em azul.
PontoPoder

Ariana e Gabi Aquino: as irmãs 'forasteiras' eleitas prefeitas de Paraipaba e de Paracuru, no Ceará

O PontoPoder conta a trajetória das irmãs Aquino que alcançaram a chefia de dois municípios vizinhos no Litoral Oeste cearense.

Luana Barros
08 de Dezembro de 2025
Presidente Lula em Horizonte, Ceará
Inácio Aguiar

Em passagem pelo Ceará, Lula frustrou aliados ao evitar sinalizações eleitorais

Presidente cravou o Estado como território estratégico, mas não fez acenos eleitorais concretos.

Inácio Aguiar
08 de Dezembro de 2025
Toffoli, homem branco de meia-idade, vestido com toga e terno azul, fala diante de um microfone em um ambiente formal. Ao fundo, aparecem cores da bandeira do Brasil desfocadas.
PontoPoder

Carona em jatinho: Toffoli e advogado do Banco Master voam juntos para final da Libertadores

Ministro do STF foi sorteado relator do caso do banco na corte.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Foto do Plenário do Senado Federal.
PontoPoder

Além do Ceará, disputa pelo Senado vira peça-chave para eleição no Nordeste; veja cenários

O Diário do Nordeste listou quem são os cotados e conversou com analistas políticos, que avaliaram o quadro.

Bruno Leite
07 de Dezembro de 2025
Foto que contém Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF.
PontoPoder

Julgamento do 'núcleo 2' da trama golpista começa terça-feira (9) no STF

Inquérito sobre tentativa de golpe de Estado já condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Sala de julgamento com ministros e ministras sentados em uma bancada semicircular de madeira. No centro, há um púlpito vazio voltado para o plenário. Ao fundo, vê-se a bandeira do Brasil e o brasão da República na parede. Diversas pessoas assistem à sessão sentadas nas primeiras fileiras, enquanto câmeras registram o momento.
PontoPoder

O ineditismo e os impactos da prisão de comandantes das Forças Armadas por tentativa de golpe

Especialistas apontam que o Brasil rompe, pela primeira vez, a lógica de blindagem histórica das altas patentes.

Beatriz Matos, de Brasília
07 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro, os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, e a esposa Michelle em ato político
Inácio Aguiar

Pré-candidatura de Flávio é cartada de Bolsonaro para não ser rifado da sucessão presidencial

Se anunciasse apoio a Tarcísio de Freitas agora, o ex-presidente, que está preso, viraria figura secundária no debate.

Inácio Aguiar
07 de Dezembro de 2025
Foto do abraço de André Fernandes e Ciro Gomes.
PontoPoder

Em busca de união, oposição no Ceará vive nova crise e incertezas para 2026

Oposição no Ceará enfrenta crise após intervenção de Michelle Bolsonaro; PL suspende diálogo com Ciro Gomes em meio a racha interno.

Bruno Leite
06 de Dezembro de 2025