Comissão do Senado analisa nesta quarta-feira (10) nova Lei do Impeachment

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve analisar nesta quarta-feira (9) a nova lei do impeachment. O relator, Weverton Rocha (PDT-MA), ainda não protocolou o texto, e a expectativa é que ele leia o parecer durante a reunião do colegiado.

Como o documento ainda não foi apresentado, os senadores podem pedir vista e adiar a votação para a próxima semana. Caso seja votado e aprovado, o projeto pode seguir diretamente para a Câmara, porque tramita em caráter terminativo, e só irá ao plenário se houver recurso.

O relator deve manter no texto os principais pontos definidos pela comissão de juristas coordenada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que analisou o projeto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O que muda com o novo projeto?

O projeto retira do cidadão comum a possibilidade de protocolar individualmente pedidos de impeachment contra ministros do Supremo e outras autoridades. Também estabelece prazos para que os presidentes da Câmara e do Senado decidam sobre as denúncias e permite que, em caso de recusa, parlamentares apresentem recursos.

O texto amplia a lista de autoridades sujeitas à lei, detalha condutas consideradas crimes de responsabilidade, cria um procedimento escalonado para análise das denúncias e fixa parâmetros para julgamento e dosimetria das penas.

Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, trata-se de uma legislação que atualiza a lei do impeachment de 1950 à Constituição de 1988 e atende a uma demanda antiga do Congresso.

Quem é atingido pela proposta?

A nova Lei do Impeachment alcança diferentes autoridades e instituições. Entre os grupos afetados estão:

Presidente da República;

Ministros de Estado;

Ministros do STF;

Membros de tribunais superiores;

Integrantes do Ministério Público;

Comandantes das Forças Armadas;

Conselheiros do CNJ e do CNMP;

Governadores;

Secretários estaduais.

A movimentação ocorre em meio ao aumento da tensão entre o Congresso e o Supremo. Senadores interpretaram a recente decisão do ministro Gilmar Mendes como interferência nas funções do Legislativo. Ao mesmo tempo, o episódio reacendeu a discussão sobre a necessidade de atualizar a lei de 1950, considerada defasada em relação à Constituição de 1988 e motivo de sucessivas idas ao STF para definir o rito de processos de impeachment.

Pelo texto, quando a denúncia é admitida e o processo é instaurado, a autoridade é afastada do cargo por até 180 dias, mantendo salário e estrutura funcional. Esse é o prazo para conclusão do julgamento. Se não houver decisão dentro do período, o afastamento é automaticamente revisto, mas o processo continua.

A condução das fases de instrução e julgamento, nos casos que tramitam no Legislativo, ficará a cargo de uma comissão especial de parlamentares presidida por um magistrado. No Senado, o presidente do STF conduz o julgamento. Nos estados, essa função cabe ao presidente do Tribunal de Justiça.

Mudança no rito para ministros do STF

O novo projeto da Lei do Impeachment altera o procedimento para pedidos apresentados contra ministros do Supremo. Mesmo que o presidente do Senado decida arquivar uma denúncia, 27 senadores podem recorrer à Mesa. Se a Mesa mantiver o arquivamento, 41 parlamentares podem levar o caso ao Plenário, que decide o prosseguimento por maioria simples. O ponto contraria decisão recente do ministro Gilmar Mendes, que prevê exigência de dois terços para que o processo avance.

Ampliação das autoridades sujeitas ao impeachment

A legislação atual, de 1950, foi criada para alcançar principalmente o presidente da República, ministros de Estado e alguns cargos de cúpula. O novo texto amplia esse alcance e inclui:

Presidente e vice-presidente da República

Ministros de Estado

Comandantes das Forças Armadas

Ministros do STF

Membros do CNJ e do CNMP

Procurador-geral da República

Advogado-geral da União

Ministros dos tribunais superiores

Ministros do TCU

Chefes de missão diplomática

Governadores e vice-governadores

Secretários estaduais e distritais

Juízes e desembargadores

Membros dos tribunais regionais e tribunais de contas

Integrantes do Ministério Público da União, dos estados e do Distrito Federal

Crimes de responsabilidade passam a ter definição mais precisa

A lei de 1950 traz tipos penais amplos, como “atentar contra a probidade administrativa” ou “contra a Constituição”. O projeto redefine e organiza as condutas, além de exigir que todos os crimes de responsabilidade sejam dolosos.

As condutas passam a ser divididas em blocos:

Contra a existência da União e a soberania nacional

Contra instituições democráticas e o livre exercício dos Poderes

Contra direitos e garantias fundamentais

Contra a probidade administrativa

Contra a lei orçamentária

Para ministros do STF e magistrados, o texto estabelece regras específicas, como:

Quem pode apresentar denúncia

A regra atual permite que qualquer cidadão protocole denúncias individuais contra o presidente da República, na Câmara, e contra ministros do STF, no Senado.

O novo projeto restringe essa possibilidade. Só poderão apresentar denúncias:

Partidos políticos com representação no Legislativo

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Entidades de classe

Organizações sindicais nacionais ou estaduais

Cidadãos poderão acionar o mecanismo apenas por meio de iniciativa popular, desde que cumpram os requisitos formais e o número mínimo de assinaturas.

Papel do presidente da Câmara e filtros internos

A Lei de 1950 dá ao presidente da Câmara grande margem para arquivar ou paralisar pedidos. O projeto altera esse funcionamento.

Como passa a funcionar:

O presidente pode arquivar liminarmente ou enviar o pedido à Mesa.

Se houver arquivamento, a Mesa pode reverter a decisão.

Persistindo discordância, o Plenário pode restabelecer o pedido, mediante recurso de parlamentares ou líderes.

A abertura do processo depende de uma comissão especial, responsável pela instrução e pelo parecer.

Para presidente, vice e ministros de Estado, a autorização continua exigindo dois terços da Câmara.

Para demais autoridades, a decisão será do órgão competente por maioria simples.

Afastamento temporário do cargo

Embora previsto na legislação, o afastamento sempre gerou controvérsias e decisões pontuais do Supremo.

O projeto estabelece regras mais claras: