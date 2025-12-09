Motta deve pautar PL da Dosimetria, antiga PL da Anistia, nesta terça (9)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), deve pautar nesta terça-feira (9) o projeto de lei conhecida como PL da Dosimetria, anteriormente chamada de PL da Anistia. A informação foi confirmada pelo portal g1.

O relator do projeto é o deputado federal Paulinho da Força, que publicou em suas redes sociais, nesta manhã, um vídeo afirmando que o conteúdo do texto não pede anistia, mas sim, uma redução das penas dos que foram presos pelo 8 de janeiro.

“O pessoal do PL insiste em um projeto de anistia que não vai ser aprovado. Nós conversamos com todos os partidos e no nosso relatório o único projeto viável para pacificar o Brasil é a redução de penas”, disse o parlamentar.

Além da dosimetria, os deputados devem analisar, ainda nesta terça, as cassações de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, ambos do Partido Liberal. Os dois estão fora do Brasil.

O filho do ex-presidente Bolsonaro está nos EUA e, segundo Motta, o parlamentar já atingiu o “suficiente” do número de faltas para ser cassado.

Veja também PontoPoder O que está em jogo nas mudanças da Lei dos Planos de Saúde PontoPoder Lula sanciona lei que agrava penas de crimes sexuais contra vulneráveis PontoPoder Alece discute proposta do Governo do Ceará de aumentar cargos de coronel na PM

PENA DE BOLSONARO

Em setembro deste ano, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por articular um golpe de Estado, a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou que o PL da Dosimetria poderia reduzir a pena do político para 16 anos.

O que é a PL da Dosimetria?

O projeto busca rever as punições aplicadas aos envolvidos nos atos golpistas que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Entre os pontos discutidos, está a possibilidade de reduzir as penas previstas para os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de propor que um crime absorva o outro — o que impediria condenações acumuladas pelo mesmo ato.

Atualmente, a lei sancionada por Bolsonaro em 2021 prevê de quatro a 12 anos de prisão para golpe de Estado e de quatro a oito anos para tentativa de abolir o Estado democrático de direito. A proposta em análise reduziria essas penas para dois a oito anos e dois a seis anos, respectivamente.

O que é dosimetria?

Em seu sentido geral, dosimetria se refere à medição de determinada grandeza. Aplicada no contexto da Justiça, é o ato de definir as penas a serem aplicadas a cada réu condenado.

Se PL for aprovada, Bolsonaro deixaria prisão quando?

Se aceita a mudança, aliados do ex-presidente calculam que, com a progressão de pena por bom comportamento, Bolsonaro poderia deixar a prisão em dois anos e oito meses — ou até antes, dependendo do texto final.

“Estou trabalhando para pacificar o País, não poderia deixar essa guerra que está hoje, essa confusão entre o Senado e a Câmara. Acho que se não tiver esse entendimento com o Senado, a Câmara não vota”, afirmou Paulinho da Força semanas antes de apresentar o projeto, ainda em setembro.

O deputado tem reunião marcada com o presidente da Câmara, Hugo Motta (PP-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para alinhar a proposta.