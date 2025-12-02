Relator apresenta parecer contra cassação de Carla Zambelli

O deputado Diego Garcia (PL-SP), relator do processo contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP), apresentou parecer contra a cassação do mandado dela. O documento foi entregue nesta terça-feira (2), detalhando falta de provas de que a parlamentar tenha ordenado a invasão ao Conselho Nacional de Justiça.

Diego atua na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No entanto, seu parecer ainda deve ser votado pelos outros membros, que podem rejeitar o texto, segundo o g1.

"Eu analisei toda a ação e todos os documentos no qual tive acesso e o que encontrei foram suspeitas, mas não há certeza de que a deputada tenha ordenado as invasões", afirmou Diego.

Após a análise da Comissão, o plenário principal da Casa irá votar. Para que Zambelli tenha o mandado cassado, deve haver 257 votos a favor dessa decisão.

Veja também PontoPoder Oposição no Ceará isola Michelle Bolsonaro por críticas de aliança do PL com Ciro Gomes PontoPoder Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

Condenação de Zambelli

A deputada Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão. Eles consideraram que ela foi responsável por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça.

Ela também foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pelo episódio em que perseguiu um homem às vésperas do 2º turno das eleições em 2022. O vídeo do momento foi gravado e divulgado nas redes sociais.