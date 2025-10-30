Diário do Nordeste
Condenação de Carla Zambelli pelo STF por perseguição armada se torna definitiva

Deputada federal licenciada foi condenada por perseguição armada e porte ilegal.

Redação producaodiario@svm.com.br
Carla Zambelli, condenada pelo STF, em discurso na Câmara.
Legenda: Atualmente, Zambelli (PL-SP) está presa na Itália, onde aguarda decisão sobre processo de extradição.
Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou trânsito em julgado da condenação da deputada Carla Zambelli (PL-SP) por perseguição armada a um homem em São Paulo, ainda em 2022.

Com isso, não cabem mais recursos e a pena da deputada pode ser iniciada, respondendo pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Zambelli foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão, dessa vez pelo episódio em que perseguiu um homem às vésperas do 2º turno das eleições em 2022. O vídeo do momento foi gravado e divulgado nas redes sociais. 

Antes disso, Zambelli já havia sido condenada a 10 anos de prisão em regime inicial fechado e multa no valor de dois mil salários-mínimos por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com nova sentença sendo proferida pelo STF no último mês de agosto. 

Apesar da pena, Zambelli foi considerada foragida após viagem para a Itália, em julho, antes de ter a prisão decretada. Ela está presa em solo italiano aguardando pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. 

Extradição na Itália

Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição de Zambelli. Por enquanto, ela permanece presa por decisão da Corte de Apelação de Roma.

Sobre as penas da deputada federal licenciada, o Supremo determinou que a deputada perca o mandato, mas a efetivação da decisão depende de ato da Mesa Diretora da Câmara. 

