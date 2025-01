Salários de pelo menos 49 prefeitos do CE tiveram aumento em 2025; dois superam o do governador

Pelo menos 49 cidades cearenses viraram o ano com a garantia de que o prefeito e o vice teriam um aumento na remuneração recebida. Mudanças legislativas feitas em 2024, ou até 2023, garantiram que os gestores municipais passassem a receber um salário maior a partir do dia 1º de janeiro de 2025 — mesma data da posse dos novos mandatários.

Levantamento do Diário do Nordeste mostra que, pelo menos, 49 prefeitos e 49 vices iniciaram o novo mandato com reajuste nos subsídios recebidos mensalmente a partir do texto das leis municipais aprovadas que tratam dos subsídios de prefeitos e vices. O número pode ser maior, porque, em muitos sites das prefeituras ou no Portal da Transparência, há um atraso na disponibilização das legislações.

Veja também PontoPoder TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista PontoPoder Três cidades no Ceará mantiveram pagamento a servidores mortos em 2024, mostra TCE; em duas, erro foi corrigido

Em algumas cidades, o salário de prefeito e vice chegou perto de dobrar de valor. É o caso de Piquet Carneiro. Legislação aprovada em junho de 2024 pela Câmara de Vereadores da cidade estabeleceu salários de R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

Até dezembro, no entanto, os gestores municipais ganhavam quase a metade do valor: o prefeito recebia R$ 10,2 mil e o vice R$ 5,4 mil — um aumento de 96% e 85,1%, respectivamente. O dado é da folha de pagamento de dezembro disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Piquet Carneiro.

Os valores respeitam a regra constitucional quanto ao teto dos salários para cargos públicos. O prefeito e o vice precisam receber abaixo do limite de remuneração do funcionalismo público, que são os salários de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), fixado em R$ 44.008,52 atualmente.

Confira a lista completa:

Aumento acima de R$ 5 mil

Não foi apenas Piquet Carneiro que teve um percentual alto de reajuste salarial. Em Bela Cruz, por exemplo, os gestores receberam um aumento superior a 70%. O salário do prefeito passou de R$ 11,6 mil para R$ 21 mil — aumento de 81% — e o do vice passa de R$ 8,1 mil para R$ 14 mil — aumentando 72%.

Em Ipaumirim, o prefeito teve um aumento de R$ 6 mil no salário bruto recebido a partir de 1º de janeiro. Em dezembro, a remuneração era R$ 12 mil, enquanto agora está fixada em R$ 20 mil.



O aumento é semelhante ao ocorrido em Morada Nova — que passou de R$ 15 mil para R$ 21 mil —, e em Itapajé — aumento de R$ 10,2 mil para R$ 16 mil. Em Acaraú, o crescimento bruto da remuneração do prefeito também ficou próximo a esse valor, passando de R$ 14,5 mil para R$ 20,8 mil. Assim como em Pindoretama, onde o chefe do Executivo teve um aumento salarial de R$ 9 mil para R$ 15 mil, e Madalena, em que a remuneração do prefeito passou de R$ 13,2 mil para R$ 19,3 mil.

Em outras cidades, o prefeito passou a receber cerca de R$ 5 mil a mais do que o salário pago até dezembro de 2024. São os casos de Alcântaras, Jaguaretama, Nova Russas, Paramoti e Santana do Acaraú. (veja lista completa abaixo)

Reajuste próximo à inflação

Usado como base para reajustes salariais, inclusive de servidores públicos, o índice de inflação ficou em 4,77%. Em algumas cidades presentes no levantamento Diário do Nordeste, o aumento salarial dos prefeitos e vices ficou próximo a esse percentual. É o caso de Beberibe e Itaiçaba, ambos com 5% de reajuste salarial; Banabuiú, com 5,2%; e Ocara, com 5,5% de aumento.

No caso dos reajustes de vice-prefeitos, também houve casos em que o aumento foi próximo da inflação. É o caso de Beberibe (4%); Banabuiú (5%); e Itaiçaba (5,09%). Em Horizonte, o reajuste salarial do vice ficou bem abaixo do percentual da inflação: foi de apenas 2,9% — passando de R$ 15.777,19 para R$ 16.247,77.

Salários acima do governador

A mudança no valor das remunerações em 2025 também incluiu um prefeito cearense na lista dos gestores municipais que recebem mais do que o governador Elmano de Freitas (PT). Em julho do ano passado, Elmano sancionou o aumento do próprio salário, que passou de R$ R$ 20,6 mil para R$ 21,7 mil.

O prefeito de Cariré, Antonio Martins (PDT), teve remuneração fixada em R$ 22 mil a partir de legislação municipal aprovada em abril do ano passado. Antes, o subsídio do chefe do Executivo era de R$ 18 mil. Na mesma lei, também são reajustados os salários do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores.

Além dele, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB), também está na lista dos gestores municipais que recebem mais do que o governador. Com o reajuste em janeiro de 2025, ele passou a receber pouco mais de R$ 25,6 mil. Antes, o salário do prefeito era de R$ 22 mil — já acima do valor recebido pelo governante estadual.

Veja também PontoPoder Elmano sanciona aumento do próprio salário; subsídio aumenta para R$ 21,7 mil PontoPoder De Fortaleza a Juazeiro do Norte: salário de mais de 10 prefeitos cearenses supera o do governador

Não há nenhuma regra que impeça prefeitos de receberem salários superiores ao do governador. O limite da remuneração segue o teto nacional, conforme citado no início da reportagem. A determinação está na Constituição Federal.

"A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo". Constituição Federal Artigo 37, inciso XI

Outra regra sobre a remuneração dos prefeitos é estabelecida no artigo 39 do texto constitucional. Nele, fica determinado que o subsídio pago ao prefeito precisa ser fixado em parcela única, "vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória".

Além disso, o reajuste no salário de prefeitos e vices — assim como agentes políticos do Poder Executivo — precisa ser objeto de lei específica.