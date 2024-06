Elmano sanciona aumento do próprio salário; subsídio aumenta para R$ 21,7 mil

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou, nesta semana, o aumento de seu próprio salário, que passa de R$ 20,6 mil para R$ 21,7 mil. A mudança também beneficia a vice-governadora, Jade Romero (MDB), que tem seu subsídio mensal de R$ 15,4 mil para R$ 16,3 mil. Esses valores consideram a remuneração sem descontos e passam a valer a partir do próximo mês.

A mudança foi publicada no Diário Oficial do Ceará nesta quarta-feira (26). A proposta de aumento dos salários foi aprovada pelos deputados estaduais cearenses neste mês e representa um reajuste de 5,62%, o mesmo concedido aos servidores públicos do Estado.

A sanção do governador atende a uma obrigação constitucional para que o Estado possa conceder o aumento também para servidores que recebem o teto de vencimentos estaduais.

Conforme a legislação, o subsídio do governador define o teto de remuneração estadual, portanto, ele é obrigado a seguir a revisão geral concedida aos servidores.

Conforme o Diário do Nordeste mostrou no último dia 5 de junho, o salário do chefe do Poder Executivo cearense é o menor do Brasil. O governador com maior salário é o de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Mensalmente, ele ganha R$ 44 mil bruto.

No outro extremo — mas ainda acima de Elmano —, está Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, que recebe R$ 21,8 mil por mês. Mesmo com o aumento salarial, o cearense segue como o governador com salário mais baixo do País.