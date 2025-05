Projeto que cria gratificação de R$ 2 mil para diretores de escolas estaduais é aprovado na Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram o projeto de lei que cria uma gratificação de R$ 2 mil para os diretores das escolas públicas do Estado. A proposta, que tramitou em regime de urgência, é de autoria do Executivo estadual e foi validada pela Casa nesta quinta-feira (8).

A iniciativa prevê a concepção da chamada “Gratificação Gestão Educa Mais (GGEM)”. A bonificação deve incidir na remuneração de até 782 gestores, que é o número de unidades escolares da rede estadual, conforme o projeto de lei do Executivo.

Ainda segundo o PL 35/2025, a bonificação será voltada aos titulares de cargos de provimento em comissão de diretor escolar ligados à Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que desempenhem a função de forma integral e exclusiva.

A medida faz parte do "Ceará Educa Mais", projeto do Governo do Estado que articula a formação técnica, profissional e humana a partir de oito eixos estratégicos, como promoção do ensino em tempo integral, aperfeiçoamento pedagógico, valorização dos professores, entre outros pontos.

"A instituição da GGEM não apenas promove a valorização dos gestores, como também fortalece a governança educacional, criando condições para um alinhamento mais efetivo entre os objetivos estratégicos do Estado e a execução das ações nas escolas e regiões", diz o texto do projeto.

Agora, após a aprovação no Plenário, a proposição retorna para o gabinete do governador para sanção.

