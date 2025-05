Alece aprova crédito especial de R$ 52,9 milhões para Governo do Ceará pagar metas aos policiais

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovaram, nesta terça-feira (6), projeto de lei que permite ao Governo do Estado abrir crédito especial de quase R$ 53 milhões para o pagamento de compensação financeira a policiais, bombeiros, peritos e a outros servidores da área. A bonificação corresponde ao cumprimento de objetivos do Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp) no primeiro quadrimestre de 2025.

Aprovada por unanimidade, a iniciativa é de autoria do próprio Executivo estadual e começou a tramitar em regime de urgência na Alece na manhã desta terça. Agora, após a validação no Plenário, a proposição retorna para o gabinete do governador para sanção.

Uma parte da oposição chegou a abrir divergência acerca da urgência do projeto, como os deputados Queiroz Filho (PDT) e Lucinildo Frota (PDT), que pediram mais tempo para discutir a matéria. No entanto, o líder do governo na Alece, Guilherme Sampaio (PT), justificou o regime de tramitação alegando que, caso a matéria não fosse aprovada hoje, não haveria tempo hábil para incluir o pagamento das metas na folha de maio.

Veja também PontoPoder Quantos e quais projetos o Governo Elmano enviou à Alece tratando de mudanças na estrutura das polícias Segurança CE quer reduzir homicídios em 11% em 2025, e policiais receberão bônus de até R$ 6 mil se meta for alcançada

O texto aprovado estabelece a criação de sete ações orçamentárias, uma para cada órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE): Polícia Civil (PCCE), Polícia Militar (PMCE), Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE), Perícia Forense (Pefoce), Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) e Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Ainda segundo o projeto de lei, o montante de R$ 52,99 milhões será dividido da seguinte forma:

SSPDS – R$ 72.045,31

– R$ 72.045,31 PCCE – R$ 7.906.903,31

– R$ 7.906.903,31 PMCE – R$ 41.219.926,44

– R$ 41.219.926,44 CBMCE – R$ 2.400.176,33

– R$ 2.400.176,33 Pefoce – R$ 1.348.848,40

– R$ 1.348.848,40 Aesp – R$ 18.011,33

– R$ 18.011,33 Supesp – R$ 30.018,88

De acordo com o Executivo estadual, os recursos para execução do pagamento serão advindos do “superávit financeiro do exercício anterior”. Além disso, o Governo afirma que será preciso o valor anual de R$ 158,88 milhões para pagamento de metas, caso todo o efetivo de 26.498 servidores e militares do Estado cumpra os objetivos.

SISTEMA DE METAS

Lançado em fevereiro deste ano, o Misp tem o intuito de melhorar indicadores criminais e recompensar agentes de segurança que auxiliarem no cumprimento dos objetivos, com compensação financeira que pode chegar a R$ 2 mil por quadrimestre, o que dá até R$ 6 mil por ano.

A meta na primeira etapa de 2025 é a redução de 11% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) — homicídios —, além da diminuição dos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) — ocorrências de roubo e furto, exceto latrocínio —, em 15%. Esses dois primeiros objetivos são vinculados somente às Polícias Civil e Militar do Ceará.

Conforme dados mais recentes da SSPDS-CE, o Ceará registrou a redução de 11% nas mortes violentas intencionais nos três primeiros meses de 2025, quando foram registrados 729 casos — em 2024 esse índice foi de 819 registros. Ainda no primeiro trimestre deste ano, o Estado registrou também a redução de 27,2% nas ocorrências de roubo.

Para o Corpo de Bombeiros, a meta para 2025 será calculada com base no Índice de Prevenção e Salvamento (IPS). Os agentes terão de reduzir o tempo de atendimento, aumentar ações de busca e salvamento e combate a incêndios, além de emitir certificados de conformidade e vistorias.

Veja também Segurança Roubos no Centro de Fortaleza caem 30% durante 1º trimestre de 2025, diz SSPDS Segurança Estado desenvolve observatório que cruza dados sociais e criminais para prevenir novos crimes no CE

Já para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), o desempenho será avaliado por meio do Índice de Laudos Produzidos (ILPs). A meta é que, até o fim deste ano, as emissões de documentos aumentem em 8,5%. Esses documentos são considerados essenciais para as investigações da Polícia Civil.

O PontoPoder acionou a SSPDS-CE para entender o atual panorama do cumprimento do sistema de metas e aguarda resposta. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil