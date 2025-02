CE quer reduzir homicídios em 11% em 2025, e policiais receberão bônus de até R$ 6 mil se meta for alcançada

O Governo do Ceará lançou nesta quinta-feira (20) o Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), que visa melhorar indicadores criminais e tem como meta na primeira etapa em 2025 reduzir em 11% os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que são os homicídios. Os agentes de segurança que auxiliarem no cumprimento da meta vão receber compensação financeira que pode chegar a R$ 2 mil por quadrimestre, o que dá até R$ 6 mil por ano.

A primeira meta ainda tem intenção de diminuir os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), que são as ocorrências de roubo e furto, exceto latrocínio, em 15%.

Veja também Segurança Suspeitos de tentar transportar celulares para membros de facção são presos no Ceará Segurança Garçom acusado de matar jovem em Fortaleza por não concordar com preço do programa vai a júri popular

As metas de CVLIs e CVPs são vinculadas somente às Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) Militar do Ceará (PMCE), segundo anunciado nesta quarta-feira em coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Caso os objetivos sejam 100% atingidos, o Misp terá um investimento de até R$ 160 milhões por ano. A iniciativa vale para policiais civis e militares, bombeiros militares, peritos e auxiliares de perícia.

Metas do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense

Para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a meta para 2025 será calculada com base no Índice de Prevenção e Salvamento (IPS). Os agentes terão de reduzir o tempo de atendimento, aumentar ações de busca e salvamento e combate a incêndios, além de emitir certiticados de conformidade e vistorias.

Na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), o desempenho será avaliado por meio do Índice de Laudos Produzidos (ILPs). A meta é que, até o fim deste ano, as emissões de documentos aumentem em 8,5%. Esses documentos são considerados essenciais para as investigações da Polícia Civil.

Ascensão de carreira

Haverá também possibilidade de ganhar pontos para ascensão de carreira. Policiais e bombeiros militares que atingirem 100% das metas do ciclo quadrimestral ganharão até 30 pontos no cômputo de pontos para ascensão funcional. Já policiais civis, peritos, e auxiliares de perícia ganha té 30 dias de redução de interstício.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias