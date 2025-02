Suspeitos de tentar transportar celulares para membros de facção são presos no Ceará

Dois suspeitos de tentar transportar celulares para presídios do Ceará foram presos, nesta quinta-feira (20), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), Lourdniz Ribeiro Lima e Francisco Andrey Oliveira do Nascimento já eram monitorados pela Coordenadoria de Inteligência, que atuou de forma integrada com as Polícias Civil e Militar do Estado.

A investigação apontou que os suspeitos planejavam transportar aparelhos de celular e seus componentes para membros de uma facção criminosa que cumprem pena no sistema prisional do Ceará.

Crimes

A dupla foi presa por policiais do Batalhão do Raio, enquanto dirigiam o veículo que transportava o material a ser recebido pelos criminosos no presídio. Entre o material apreendido, estão 16 aparelhos de celular, cinco smartwatch, 40 carregadores, baterias, fones bluetooth, além de dois drones.

Os suspeitos e o material foram apresentados na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), onde foram autuados pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, e por adentrar no interior de unidades prisionais portando aparelho telefônico.

Eles também foram autuados por corrupção de menores, pois uma adolescente foi apreendida junto na ação, segundo a SAP.

