Homem é preso por estupro de vulnerável após beijar a boca de criança de quatro anos em Baturité

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante após beijar a boca de uma criança de quatro anos em Baturité, no interior do Ceará. O caso ocorreu nessa última segunda-feira (17), após a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) receber uma denúncia sobre o crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Baturité, onde foram realizados os procedimentos cabíveis para confirmar o flagrante. O homem tem antecedentes criminais pelo crime de ameaça.

Estupro de vulnerável

Ainda segundo a pasta de Segurança, o homem foi autuado em flagrante pelo estupro de vulnerável. O crime ocorre quando há "conjunção carnal ou outro ato libidinoso" com menores de 14 anos.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que um homem, de 51 anos, com antecedentes por ameaça, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, nessa segunda-feira (17), por uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na cidade de Baturité", informou o órgão.

