Homem é preso após gravar vídeos íntimos de pessoas em banheiro de shopping de Fortaleza

Um homem foi preso após realizar atos obscenos gravar vídeos íntimos de pessoas no banheiro do North Shopping Jóquei, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira (17). Uma vítima percebeu que estava sendo filmada e conseguiu tomar o celular do suspeito e chamar os seguranças do estabelecimento.

Segundo a TV Verdes Mares apurou, a vítima foi um professor de judô. Ele arrombou a cabine onde o homem estava e percebeu que ele tentava apagar os vídeos que fez. No aparelho, estariam filmagens íntimas outras pessoas no mesmo banheiro.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) indicou, em nota, que foi acionada pela central de segurança do shopping, após uma denúncia de que "um homem estaria assediando outro no banheiro". Agentes do 18º Batalham atenderam o chamado e encontraram o suspeito já contido por populares no local.

O North Shopping Jóquei informou que sua equipe de segurança atuou de "prontidão" quando soube do ocorrido.

"Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia. O shopping reforça seu compromisso com os clientes, prezando pelo bem-estar de todos", diz o estabelecimento.

Importunação sexual

Ainda segundo a PMCE, o suspeito foi conduzido pelos PMs ao 27º Distrito Policial (DP), onde foi autuado pelo crime de importunação sexual.

Ele foi submetido a um exame de corpo de delito e encaminhado à Delegacia de Capturas, no Centro de Fortaleza, onde foi colocado à disposição da Justiça.

