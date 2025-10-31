Uma vítima percebeu que estava sendo filmada e conseguiu tomar o celular do suspeito e chamar os seguranças do estabelecimento
Conforme testemunhas, houve perseguição e troca de tiros
A ação policial aconteceu nos bairros Parangaba e Jóquei Clube
Kaká Batera, como é conhecido no cenário forrozeiro, teve o instrumento de trabalho levado enquanto fazia um show no Jóquei Clube
Crime aconteceu na Avenida Augusto dos Anjos, no Bairro Jockey Clube
Atendimento odontológico teve de ser suspenso pela falta de equipamentos
No aniversário de 293 anos de Fortaleza, o Diário do Nordeste listou bares, restaurantes, lanchonetes e até mesmo espetinhos que são parte da identidade de alguns bairros da Capital
Apenas cuecas, calcinhas e um par de sapatinhos de bebê foram deixados