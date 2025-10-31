Diário do Nordeste
Montagem de fotos que mostra homem flagrado fazendo vídeos íntimos de pessoas em banheiro de shopping de Fortaleza

Segurança

Homem é preso após gravar vídeos íntimos de pessoas em banheiro de shopping de Fortaleza

Uma vítima percebeu que estava sendo filmada e conseguiu tomar o celular do suspeito e chamar os seguranças do estabelecimento

Redação 18 de Fevereiro de 2025
Assalto no joquei clube

Segurança

Dois suspeitos são presos após assalto em frente a shopping no Jóquei Clube, em Fortaleza

Conforme testemunhas, houve perseguição e troca de tiros

Redação 26 de Junho de 2024
Gaiolas com animais mantidos em cativeiro

Segurança

Homem é preso em Fortaleza suspeito de traficar animais silvestres; 33 pássaros foram resgatados

A ação policial aconteceu nos bairros Parangaba e Jóquei Clube

Redação 02 de Março de 2023
musico

Segurança

Ex-músico de Beto Barbosa tem bateria de R$ 4 mil furtada em Fortaleza

Kaká Batera, como é conhecido no cenário forrozeiro, teve o instrumento de trabalho levado enquanto fazia um show no Jóquei Clube

Redação 04 de Março de 2022

Segurança

Assaltante rouba passageiros de ônibus, entra em residência e é preso, no Jóquei Clube

Crime aconteceu na Avenida Augusto dos Anjos,  no Bairro Jockey Clube

Redação 21 de Abril de 2020

Segurança

Posto de saúde no Jóquei Clube é invadido; televisão, remédios e equipamentos são levados

Atendimento odontológico teve de ser suspenso pela falta de equipamentos

Redação 04 de Fevereiro de 2020

Metro

Conheça Fortaleza a partir de bares e restaurantes tradicionais de cada bairro

No aniversário de 293 anos de Fortaleza, o Diário do Nordeste listou bares, restaurantes, lanchonetes e até mesmo espetinhos que são parte da identidade de alguns bairros da Capital

Redação 12 de Abril de 2019

Segurança

Em vídeo, homem é flagrado invadindo casa para furtar roupas de um varal

Apenas cuecas, calcinhas e um par de sapatinhos de bebê foram deixados

Redação 24 de Outubro de 2018