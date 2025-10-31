Diário do Nordeste
Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.

Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 30 de Outubro de 2025
uas crianças sentadas em cadeiras escolares azuis, de costas, com mochilas coloridas penduradas nas cadeiras. A luz natural entra por uma janela próxima, iluminando o ambiente.

Ceará

Adultização, falha no ensino e subnotificação favorecem crimes sexuais contra crianças e jovens

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
acolhidos violencia sexual criancas e adolescentes

Segurança

‘Pandemia de violência sexual’, alerta procuradora sobre casos de crianças e adolescentes vítimas

Emanoela Campelo de Melo 16 de Outubro de 2025
Assista

PontoPoder

Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil

Foram expedidos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva

Redação 08 de Outubro de 2025
Imagem de câmera e computador usado para registrar e armazenar imagens de menores

Segurança

PF e Polícia Civil do CE cumprem mandados contra envolvidos em abusos sexuais na internet

Cidade do Interior do Estado é alvo de busca e apreensão

Redação 08 de Outubro de 2025
Homem em tribunal sendo escoltado por policiais, com uma pasta na mão, algemado, durante uma sessão judicial.

Mundo

Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Por falta de evidências sólidas, autoridades não podem apresentar acusações contra Christian Brueckner

Redação 17 de Setembro de 2025
O Anuário de Segurança Pública do Brasil de 2023 indica que, em 2022, foram registrados 74.930 casos de estupro e estupro de vulnerável no País. Cerca de 75,8% das vítimas eram menores de 14 anos

Opinião

O abuso sexual e as dores além do corpo

O abusador se beneficia de uma relação assimétrica de poder sustentada pela desigualdade de gêneros e alimentada pelo patriarcado

Foto frontal Alessandra Silva Xavier
Alessandra Silva Xavier 28 de Julho de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará

Segurança

Vigilante de escola pública no interior do CE é investigado por abuso sexual e MP pede afastamento

O órgão também recomendou afastar a diretora da unidade de ensino por omissão e por ter revitimizado uma das jovens

Redação 09 de Julho de 2025
Giovana Cordeiro em cena da novela dona de mim. ela relembrou caso de estupro

Zoeira

Atriz Giovana Cordeiro revela que foi estuprada por colega após gravação

A atriz precisou de cinco anos para elaborar o episódio como abuso sexual

Redação 30 de Junho de 2025
imagem de Thaila ayala com a filha no colo. ela compartilhou o tratamento com a filha em entrevista ao videocast de Fernanda Paes Leme

Zoeira

Thaila Ayala revela que lembrança de abuso impacta na criação da filha: 'Não senta no colo do avô'

A filha da atriz, de 2 anos, é fruto do casamento com Renato Góes, o Ivan de 'Vale Tudo'

Redação 24 de Junho de 2025
