Líder religioso é preso acusado de usar supostos rituais espirituais para praticar abusos sexuais

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (24), um líder religioso acusado de crimes sexuais. O homem, de 49 anos, fingia realizar rituais religiosos para praticar os abusos.

A ação policial foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I), da Asa Sul, e cumpriu, além da prisão, mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava-se da fé e da confiança de mulheres, frequentadoras de sua instituição religiosa, para praticar abusos sexuais sob pretexto de purificação e lavagem espiritual.

As vítimas relataram que os abusos ocorriam durante cerimônias religiosas, ocasião em que o investigado afirmava estar incorporando entidades espirituais para legitimar os atos praticados.

Segundo vítimas e testemunhas, os abusos aconteciam de forma gradual e progressiva, com toques indesejados e invasivos no corpo, gerando situações de constrangimento, medo e sofrimento emocional.

As condutas investigadas indicam que o autor se valia de sua posição de liderança religiosa para manipular psicologicamente as vítimas e cometer os crimes.

Operação Fé Violada

Agora, as investigações tentam identificar novos elementos probatórios que possam corroborar as denúncias já formalizadas, além de identificar outras vítimas. As investigações foram conduzidas a partir de relatos de diversas mulheres e da análise de provas reunidas ao longo do procedimento policial.

O suspeito foi conduzido à carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) do Distrito Federal.