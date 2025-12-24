Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Líder religioso é preso acusado de usar supostos rituais espirituais para praticar abusos sexuais

O suspeito usava da confiança de mulheres para cometer crimes. O caso ocorreu no Distrito Federal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Viatura da Polícia Civil do DF parada em uma via.
Legenda: As investigações seguem ocorrendo no Distrito Federal.
Foto: Divulgação/PCDF.

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (24), um líder religioso acusado de crimes sexuais. O homem, de 49 anos, fingia realizar rituais religiosos para praticar os abusos.

A ação policial foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I), da Asa Sul, e cumpriu, além da prisão, mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava-se da fé e da confiança de mulheres, frequentadoras de sua instituição religiosa, para praticar abusos sexuais sob pretexto de purificação e lavagem espiritual. 

As vítimas relataram que os abusos ocorriam durante cerimônias religiosas, ocasião em que o investigado afirmava estar incorporando entidades espirituais para legitimar os atos praticados.

Segundo vítimas e testemunhas, os abusos aconteciam de forma gradual e progressiva, com toques indesejados e invasivos no corpo, gerando situações de constrangimento, medo e sofrimento emocional.

As condutas investigadas indicam que o autor se valia de sua posição de liderança religiosa para manipular psicologicamente as vítimas e cometer os crimes.

Operação Fé Violada

Agora, as investigações tentam identificar novos elementos probatórios que possam corroborar as denúncias já formalizadas, além de identificar outras vítimas. As investigações foram conduzidas a partir de relatos de diversas mulheres e da análise de provas reunidas ao longo do procedimento policial.

O suspeito foi conduzido à carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) do Distrito Federal.

Assuntos Relacionados
Viatura da Polícia Civil do DF parada em uma via.
País

Líder religioso é preso acusado de usar supostos rituais espirituais para praticar abusos sexuais

O suspeito usava da confiança de mulheres para cometer crimes. O caso ocorreu no Distrito Federal.

Redação
Há 57 minutos
Colagem de três fotos com efeitos do tornado sobre o município.
País

Tornado atinge Farroupilha e deixa rastro de destruição em cidade gaúcha; entenda o fenômeno

Veja a diferença entre tornado, furacões, ciclones e tufões

Redação
Há 2 horas
Três homens em fotos de identificação policial, com placas numeradas e régua de altura ao fundo.
País

Quadrilha usa credenciais falsas, acessa sistema do CNJ e libera presos em BH

Um dos detentos foi recapturado e outros três estão foragidos.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Mulher desfrutando de um banho de pétalas de flores rosas e roxas em uma banheira, segurando uma xícara de chá ou café.
País

Réveillon 2026: 3 superstições para atrair sorte, amor e dinheiro

Rituais simples prometem renovar energias e elevar a autoestima.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Galhos verdes de árvore de Natal, decorada com bola verde, vela decorativa, estrela prata e bola vermelha, além de luzes douradas.
País

Mensagem de Feliz Natal para amigos: 10 frases para enviar para quem você ama

Textos podem ser usados para compartilhar a celebração com entes queridos.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Tainara Souza passará por nova amputação, agora na altura da coxa, para possibilitar a reconstrução de parte dos glúteos.
País

Mulher arrastada na Tietê passa por nova amputação nas pernas

Tainara Souza será submetida a uma cirurgia delicada quase um mês após o crime.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Dupla em moto aquática assalta casal que andava de caiaque no mar em SP
País

Dupla em moto aquática assalta casal que andava de caiaque no mar em SP

Casal passeava de caiaque particular quando foi abordado em São Vicente (SP).

Redação
22 de Dezembro de 2025
Caminhão de 17 toneladas usa área de escape evitando tragédia em MG
País

Caminhão de 17 toneladas usa área de escape evitando tragédia em MG

Câmera de monitoramento registrou o momento em que o motorista direcionou o veículo.

Nathália Paula Braga*
22 de Dezembro de 2025
Vista aérea de um prédio grande e baixo, com vários blocos interligados, janelas amplas e detalhes nas cores verde, branco e tijolo aparente. A construção está cercada por muitas árvores e vegetação, com uma rua de paralelepípedos passando em frente. Algumas pessoas caminham pela calçada e há carros estacionados ao redor. O cenário parece ser de um campus ou complexo institucional localizado em uma área arborizada.
País

Bebê é internado em estado grave com anfetamina no sangue em SC

Pais da criança chegaram a ser presos em flagrante.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Duas crianças estão de pé lado a lado em um deck de concreto à beira da água, cercado por um guarda‑corpo metálico. As duas esticam os braços para os lados, como se imitassem asas. A criança à esquerda usa camiseta branca com um desenho de personagem, calça rosa e tênis claros. A criança à direita veste camiseta cinza com letras coloridas estampadas, bermuda clara e tênis pretos. Ao fundo, a água está tranquila, sugerindo um fim de tarde.
País

Irmãos morrem afogados em piscina no interior de São Paulo

Crianças estavam em chácara para confraternização da família, e brincavam perto da água.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Foto do Padre Júlio.
País

Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua

"Muitos se juntam também para conspirar contra", afirmou em missa.

Agência Brasil
21 de Dezembro de 2025
Cartelas da Mega da Virada 2025.
País

Mega da Virada 2025 pode atingir valor histórico de R$ 1 bilhão

Valor final depende de nova acumulação da Mega-Sena.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro em imagem de perfil.
País

Moraes libera cirurgia de Bolsonaro e rejeita prisão domiciliar

O ex-presidente foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral, condição que atinge os dois lados da região da virilha.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Foto de painel com os dizeres
País

Recorde: 9 milhões de turistas internacionais visitam o Brasil em 2025

A quantidade é 30% maior que a expectativa inicial dos órgãos federais.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Ministro da Saúde Alexandre Padilha. Imagem usada em matéria sobre vacina contra dengue.
País

Butantan entrega 1, 3 milhão doses da vacina contra a dengue na semana que vem

Imunizante de dose única será distribuído ao Ministério da Saúde e integra o Programa Nacional de Imunizações.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Mulher segura carteira de trabalho com um contrato em cima de uma mesa. Imagem usada em matéria sobre direitos de quem irá trabalhar no Natal e Ano Novo
País

Veja os direitos de quem vai trabalhar no Natal e no Ano-Novo

Entenda os diversos cenários que envolvem os trabalhadores conforme a legislação trabalhista.

Lucas Monteiro
19 de Dezembro de 2025
Imagem mostra cenas em que um policial militar agride uma idosa, com uma coronhada de fuzil, no Rio de Janeiro.
País

Idosa é agredida por PM com coronhada de fuzil, no Rio; veja vídeo

Mulher chegou a cair no chão devido ao impacto da agressão.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Pessoa segura a carteira de trabalho na mão com gorros de natal por trás.
País

Véspera de Natal é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Veja as regras que se aplicam durante o período de fim de ano para os trabalhadores.

Lucas Monteiro
19 de Dezembro de 2025
Pessoa usando camisa social branca aparece em pose formal, com os braços cruzados, diante de um fundo neutro claro.
País

Prefeito de Piedade, em São Paulo, morre aos 47 anos

A causa da morte do político não foi informada.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Benício Xavier sorridente com toga e capelo azuis de formatura, segurando um diploma em um fundo colorido de lápis de cor. Criança faleceu após receber dose de adrenalina errada em Manaus, no Amazonas.
País

Caso Benício: delegado diz que mais dois médicos podem ser responsabilizados

Morte de criança pode ter sido causada por "sucessão de erros" de profissionais.

Redação
18 de Dezembro de 2025