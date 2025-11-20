Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE

Caso foi registrado em Nova Olinda, na região do Cariri.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:40)
Segurança
Print de imagem de câmera de segurança que mostra caso de importunação sexual em Nova Olinda.
Legenda: Caso de importunação sexual foi registrado em Posto de Saúde de Nova Olinda, no Cariri.
Foto: Reprodução/WhatsApp DN (85) 99969.0752.

Um homem foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma mulher em Nova Olinda, no Interior do Ceará, nessa quarta-feira (19). O crime ocorreu dentro de um posto de saúde do município da região do Cariri. 

A vítima estava na fila do posto para receber medicamentos. Como mostram as imagens capturadas pelas câmeras do local, o homem estava logo atrás dela, olha ao redor a movimentação de pessoas e, em seguida, surpreende a mulher com toques e cheiro na regi sem consentimento. Ela se afastou rapidamente. 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que o homem tem 32 anos e foi preso pela Polícia Civil (PCCE) por suspeita de crime contra a dignidade sexual em Nova Olinda.

“Diante das informações e com apoio de imagens de câmeras de segurança, o suspeito foi identificado e capturado pela PCCE”, ressaltou a Pasta. 

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Olinda, onde foi autuado pelo crime. Ele se encontra à disposição da Justiça.

Veja também

teaser image
Segurança

PM reformado é suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza

teaser image
Segurança

Mãe e filha são presas por furto de cartão e saques indevidos no Interior do Ceará

O Diário do Nordeste também acionou a Prefeitura de Nova Olinda sobre o caso e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.

Assuntos Relacionados
Print de imagem de câmera de segurança que mostra caso de importunação sexual em Nova Olinda.
Segurança

Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE

Caso foi registrado em Nova Olinda, na região do Cariri.

Redação
Há 19 minutos
Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo
Segurança

Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo

Câmeras flagram momento em que o homem comete a importunação sexual.

Theyse Viana
Há 31 minutos
Foto mostra mãe e filha de costas após a prisão na Delegacia de Jucás.
Segurança

Mãe e filha são presas por furto de cartão e saques indevidos no Interior do Ceará

Dupla teria saqueado mais de R$ 2,5 mil da vítima.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem realizando uma prova do Enem. É possível ver as mãos dele, a caneta e o caderno de provas.
Segurança

Médico é condenado pela Justiça por fraude ao Enem no Ceará

O acusado já atuou como secretário de Saúde de três cidades cearenses.

Messias Borges
20 de Novembro de 2025
Fachada do edifício da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará, com viaturas policiais e iluminação noturna.
Segurança

PM reformado é suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza

O sobrinho estaria em um relacionamento com a ex-namorada do tio, o que teria supostamente motivado o crime.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra policiais penais caminhando pelos corredores da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.
Segurança

Justiça autoriza captação ambiental de conversas entre presos e advogados em presídio no CE

A medida vale para a Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará, que recebe principalmente líderes de facções.

Messias Borges
19 de Novembro de 2025
Agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Correspondente bancário é preso por fazer empréstimo no nome de 70 pessoas

Ele possui antecedentes criminais pelo crime de estelionato.

Redação
19 de Novembro de 2025
imagem aerea de policiais penais abatendo um drone. ao lado imagem do drone e demais materiais apreendidos
Segurança

'Delivery do crime': operação é deflagrada contra facção que sobrevoa presídios com drones no CE

Quatro mandados de prisão foram cumpridos.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto de pessoas entrando no forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar filho de um ano no Ceará

A mulher foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado. Defesa já recorreu da sentença.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
trecho de video de camera de seguranca mostrando quando homem armado mira e acerta vitima de homicdio na rmf.
Segurança

Crime sob encomenda: dois PMs e um ex-PM vão a júri por morte de empresário

O homicídio aconteceu em Maracanaú. A família diz esperar por 'Justiça'.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto do vereador denunciado Francisco Geovane Gonçalves, acusado de integrar organizacao criminosa.
Segurança

Vereador acusado de integrar organização criminosa no CE deve permanecer afastado

A decisão é dos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do TJCE.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar em frente à Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza, com outros carros estacionados nas proximidades.
Segurança

PM é demitido por atirar na casa de colega de farda em Fortaleza

O acusado era ex-namorado da mulher que se relacionava com o outro PM.

Redação
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra computadores e outras máquinas que formam uma mineradora de criptomoedas, que funcionava em uma casa de médio porte, em Chorozinho.
Segurança

Operação contra 'streamings' piratas encontra 'mineradora' de criptomoedas no Ceará

Organização criminosa vendia serviços ilegais de 'streaming' para clientes de todo o Brasil.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
foto de um suspeito preso pela pcce, suspeito de integrar a faccao comando vermelho em caucaia.
Segurança

Operadores financeiros do CV que enviavam dinheiro para o Rio são presos no Ceará

Suspeitos são ligados a 'Skidum', um dos chefes da facção.

Emanoela Campelo de Melo
18 de Novembro de 2025
foto de uma mulher em frente ao forum clovis bevilaqua, em fortaleza
Segurança

Mãe acusada de matar filho de um ano em Fortaleza vai a júri

A acusação afirma que o menino era espancado com frequência. A defesa nega a autoria e afirma que a mulher também era vítima do marido, já condenado pelo homicídio.

Redação
18 de Novembro de 2025
Equipamentos utilizados por empresas supostamente envolvidas com pirataria digital investigadas pelo MPCE.
Segurança

Operação contra streamings piratas suspende atividades de 14 empresas no Ceará

Além dos mandados, operação 'Endpoint' realizou sequestro de bens e R$ 12 milhões.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra quatro pacotes de cocaína, em formato de tijolos brancos, dispostos sobre uma mesa com o logo da Polícia Civil e do Governo do Ceará ao fundo.
Segurança

Mulher é presa transportando cocaína entre SP e CE

Agentes identificaram atitude suspeita em veículo conduzido por jovem.

Redação
18 de Novembro de 2025
A foto mostra vários policiais em volta de um suspeito preso por um sequestro, em frente a uma delegacia, em Jaguaribe, no Interior do Ceará.
Segurança

Cativeiro na mata e outros reféns: como foi a fuga do sequestrador de jovem no CE

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento amoroso com a tia da vítima do sequestro.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra documentos de Geraldo Garcia de Sousa, vítima de latrocínio em Fortaleza, e um Volkswagen Fusca azul.
Segurança

Suspeitos de matar idoso e roubar R$ 15 mil e arma em Fortaleza são identificados

A vítima prestou serviço voluntário por mais de 25 anos na Justiça do Ceará.

Redação
17 de Novembro de 2025
Gaiolas e caixas de transporte em cima de viatura após apreensão da PMCE.
Segurança

Aves silvestres avaliadas em R$ 90 mil e usadas em rinhas são apreendidas pela PM

Ação ocorreu em Barbalha, na Região do Cariri.

Redação
17 de Novembro de 2025