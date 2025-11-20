Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE
Caso foi registrado em Nova Olinda, na região do Cariri.
Um homem foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma mulher em Nova Olinda, no Interior do Ceará, nessa quarta-feira (19). O crime ocorreu dentro de um posto de saúde do município da região do Cariri.
A vítima estava na fila do posto para receber medicamentos. Como mostram as imagens capturadas pelas câmeras do local, o homem estava logo atrás dela, olha ao redor a movimentação de pessoas e, em seguida, surpreende a mulher com toques e cheiro na regi sem consentimento. Ela se afastou rapidamente.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que o homem tem 32 anos e foi preso pela Polícia Civil (PCCE) por suspeita de crime contra a dignidade sexual em Nova Olinda.
“Diante das informações e com apoio de imagens de câmeras de segurança, o suspeito foi identificado e capturado pela PCCE”, ressaltou a Pasta.
O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Olinda, onde foi autuado pelo crime. Ele se encontra à disposição da Justiça.
O Diário do Nordeste também acionou a Prefeitura de Nova Olinda sobre o caso e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.