Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE

Um homem foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma mulher em Nova Olinda, no Interior do Ceará, nessa quarta-feira (19). O crime ocorreu dentro de um posto de saúde do município da região do Cariri.

A vítima estava na fila do posto para receber medicamentos. Como mostram as imagens capturadas pelas câmeras do local, o homem estava logo atrás dela, olha ao redor a movimentação de pessoas e, em seguida, surpreende a mulher com toques e cheiro na regi sem consentimento. Ela se afastou rapidamente.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que o homem tem 32 anos e foi preso pela Polícia Civil (PCCE) por suspeita de crime contra a dignidade sexual em Nova Olinda.

“Diante das informações e com apoio de imagens de câmeras de segurança, o suspeito foi identificado e capturado pela PCCE”, ressaltou a Pasta.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Olinda, onde foi autuado pelo crime. Ele se encontra à disposição da Justiça.

O Diário do Nordeste também acionou a Prefeitura de Nova Olinda sobre o caso e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.