PM reformado é suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza

O policial militar (PM) reformado Paulo César Lemos Lucena matou a tiros o sobrinho no bairro Mondubim, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (19). A vítima, Leonardo dos Santos Lucena, saía de casa quando foi surpreendida pelo tio, que realizou diversos disparos contra ele nas costas.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste junto a uma fonte da Polícia, a principal suspeita de motivação do crime é uma desavença porque o sobrinho estava em um relacionamento com a ex-namorada do tio. O PM supostamente não aceitava o namoro.

PM se apresentou na delegacia

Paulo é PM reformado pela Polícia Militar do Maranhão (PMMA), e fugiu do local após os disparos. Ele teria, no entanto, se apresentado espontaneamente em uma delegacia, mas sido liberado pela falta do flagrante.

A namorada da vítima e amigos reconheceram Paulo como autor do crime, e foram ouvidos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O Diário do Nordeste solicitou mais informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.