Justiça autoriza captação ambiental de conversas entre presos e advogados em presídio no CE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) acatou um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) e autorizou a captação ambiental de todas as conversas realizadas entre presos e advogados, na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.

A maioria dos presos que se encontra na Penitenciária de Segurança Máxima é apontada como liderança de facções criminosas que atuam no Ceará. A Unidade fica localizada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e foi inaugurada em agosto de 2021.

O Agravo de Execução Penal foi recebido pela 3ª Câmara Criminal do TJCE, por unanimidade, em sessão realizada na última terça-feira (18). O agravado da medida é a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE).

Já o pedido foi feito por promotores de Justiça que atuam na Corregedoria de Presídios de Fortaleza e no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), que se inspiraram em medida similar de captação de áudio em presídios federais de segurança máxima.

O objetivo dos promotores de justiça é evitar que chefes de facções criminosas, presos, ordenem crimes a serem cometidos nas ruas, transmitidos por advogados.

A reportagem apurou que, devido à decisão, o Estado irá precisar comprar equipamentos de captação de áudio ambiental (voltados para grandes espaços), para instalá-los no presídio.

O Ministério Público do Ceará e a Ordem dos Advogados do Brasil foram questionados pela reportagem sobre a decisão judicial. Entretanto, os órgãos não se manifestaram, até a publicação desta matéria. A matéria será atualizada, se houver manifestação.