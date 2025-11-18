Diário do Nordeste
Operadores financeiros do CV que enviavam dinheiro para o Rio são presos no Ceará

Suspeitos são ligados a 'Skidum', um dos chefes da facção.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
foto de um suspeito preso pela pcce, suspeito de integrar a faccao comando vermelho em caucaia.
Legenda: Suspeito atuava em Caucaia.
Foto: Reprodução/PCCE

Quatro membros da facção carioca Comando Vermelho (CV) foram presos no Ceará nesta terça-feira (18). De acordo com a Polícia Civil, todos eles são operadores financeiros do grupo e ligados a um dos homens mais procurados do Estado, o Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido também como 'Skidum' ou 'Fiel'.

Drogas, armas, celulares e até mesmo carros de luxo foram apreendidos durante a operação 'Sórdida Pecúnia'. Os alvos das buscas atuavam diretamente no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, inclusive no Rio de Janeiro, onde 'Skidum' segue escondido há pelo menos três anos, enquanto permanece ordenando crimes no Ceará. 

A partir de 'Skidum', os investigadores identificaram a 'cadeia hierárquica'. Os criminosos estariam enviando dinheiro proveniente do comércio de drogas no Ceará para o Rio de Janeiro.

Dentre os carros de luxo estão duas Hilux e um BYD Seal. 

Um dos presos nesta terça-feira é um homem de 28 anos, com extensa ficha criminal, que atuava na lavagem de dinheiro, realização de empréstimos e ostentava vida de luxo nas redes sociais. Os nomes deles não foram divulgados.

foto do material apreendido na operacao sordida pecunia, deflagrada pela policia civil no ceara contra a faccao comando vermelho.
Legenda: Parte do material apreendido pela Polícia
Foto: Reprodução/PCCE

R$ 36 MILHÕES 

Em coletiva de imprensa, delegados destacaram que a operação tem como intuito desarticular e asfixiar financeiramente o grupo criminoso. A Polícia pediu ao Judiciário o bloqueio de 36 contas bancárias, com valores de até um milhão de reais por conta, totalizando R$ 36 milhões.

A delegada e diretora do Departamento de Recuperação de Ativos (DRAC) da PCCE, Ivana Marques, destaca que a Especializada identificou os operadores financeiros e que a operação deflagrada nesta terça-feira é um desdobramento de outras investigações iniciadas ainda no início deste ano.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) delegado Matheus Araújo acrescentou que "essas informações nos levaram a uma rede de pessoas vinculadas a essa organização criminosa. Após o tráfico, essas pessoas transacionavam o dinheiro com esse sujeito que temos informações que se encontra em uma comunidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no Complexo da Penha".

"Esse trabalho de bloqueio do dinheiro nas contas já foi iniciado, comunicado as instituições financeiras... Temos ainda o mandado para ser trabalhado no Rio de Janeiro"
Delegado Matheus Araújo 
Diretor do DPM-PCCE

QUEM É 'SKIDUM' 

O Diário do Nordeste levantou a informação de que nos últimos três anos, 'Skidum' participou diretamente de, pelo menos, 12 homicídios. Documentos costumam indicar que "a ação criminosa se deu a mando de Carlos Mateus da Silva Alencar", mostrando que o faccionado é o responsável por ordenar execuções.

fotos antes e depois de carlos mateus, o skidum, lider do comando vermelho no ceara, bairro pirambu.
Legenda: Skidum está na lista dos criminosos mais procurados da SSPDS.
Foto: Reprodução/SSPDS.

Carlos era pescador no Grande Pirambu, região de Fortaleza onde continua sendo influente, mesmo à distância. A reportagem apurou que em 2014 ele se aproximou do 'mundo do crime'. 

No ano de 2021, Carlos Mateus da Silva Alencar já ocupava posição de liderança no Comando Vermelho. Autoridades passaram a ter informações de que a 'Tropa do Fiel' reivindicava a autoria de determinadas execuções ocorridas no Grande Pirambu. Matar a mando de 'Skidum' virou "símbolo de orgulho" e força no grupo carioca.

A acusação aponta que foi ele quem ordenou o assassinato do PM Bruno, quando já estava escondido no Rio de Janeiro.

Skidum estava na região onde aconteceu a recente megaoperação no RJ, mas não foi morto e nem preso.

