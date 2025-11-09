Sem nome do pai no registro e traficantes: quem são os mortos na megaoperação do RJ

Dentre os 115 mortos na megaoperação realizada em comunidades do Rio de Janeiro, 33 não tinham na certidão de nascimento o nome do pai.

De acordo com a lista divulgada pela Polícia Civil, mais da metade dos mortos era traficante e de fora do Rio. As idades deles variam de 14 a 54 anos.

A Polícia afirma que há lideranças da facção Comando Vermelho (CV) na lista, incluindo nomes da Bahia, Goiás e Amazonas.

Em postagem nas redes sociais, a corporação destacou que 95% dos identificados tinham ligação comprovada com a facção, sendo 54% deles de outros estados, incluindo o Ceará.

Segundo a Polícia Civil fluminense, 97 dos identificados possuía histórico criminal "relevante". Dos 115, 59 tinham mandados de prisão em aberto.

Nenhum dos mortos identificados até o momento está na denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) que baseou a megaoperação, e expediu 48 mandados de prisão para a ocasião.

Operação mais letal da história do País

Além dos 117 civis mortos, quatro agentes de segurança também faleceram na megaoperação realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira (28), totalizando 121 óbitos. Outras nove pessoas ficaram feridas, entre elas três moradores e seis policiais.

O número de mortes ultrapassa o massacre no Carandiru, ocorrido em São Paulo no ano de 1992, quando 11 detentos foram mortos em uma ação policial.

Além dos mortos, outros 113 foram presos na megaoperação. Ainda foram apreendidas 118 armas, incluindo 91 fuzis. O material recolhido segue em análise pelos órgãos de segurança.

Quem são os mortos identificados na megaoperação

O jornal O Globo divulgou a lista com os nomes do identificados. São eles: