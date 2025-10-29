70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

Cerca de 70 homens faziam a proteção do líder do Comando Vermelho Edgar Alves de Andrade, 55, conhecido como "Doca" — principal alvo da Operação Contenção, no Rio de Janeiro. A informação é do analista Leandro Stoliar e foi compartilhada durante o programa CNN Novo Dia.

"Para se ter uma ideia da importância do Doca, uma fonte da polícia disse que pelo menos 70 criminosos faziam a segurança dele no momento da operação", afirmou o analista. No entanto, diferentemente dos mais de 130 mortos na operação, o traficante conseguiu escapar.

Durante a operação policial, considerada a mais letal da história do RJ, os agentes de segurança tentaram cumprir 100 mandados de prisão. Entre os principais alvos, além de Doca, estavam Carlos da Costa Neves (Gadernau) e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues (BMW).

"Esses traficantes recebem treinamento de guerrilha. Então, para chegar ao principal alvo da operação, precisa passar por várias barreiras de criminosos que defendem o chefe da facção", analisou Stoliar.

Veja também PontoPoder Lula se reúne com ministros em Brasília para tratar de crise no RJ PontoPoder O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ

Governo oferece recompensa por informações sobre paradeiro

Devido à fuga de Doca, principal nome do CV no Complexo da Penha, zona norte do Rio, o Disque-Denúncia oferece uma recompensa de R$ 100 mil por informações sobre o paradeiro, o mesmo valor oferecido por notícias de Fernandinho Beira-Mar quando ele fugiu para a Colômbia.

O traficante é investigado por mais de 100 assassinatos, incluindo execuções de crianças e desaparecimento de moradores da comunidade. Desde 2023, ele aparece em mais de 329 inquéritos policiais — um deles diz respeito à execução de três médicos.