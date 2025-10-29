O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ

O termo GLO, referente à operação de Garantia da Lei e da Ordem, voltou ao debate político, nessa terça-feira (28), após operação policial no Rio de Janeiro deixar pelo menos 64 mortos (pela contagem oficial), sendo quatro deles agentes de segurança.

A ação especial concede às Forças Armadas o poder provisório de atuar como polícia.

Considerada a mais letal da história do Estado, a operação contra o Comando Vermelho (CV) causou uma troca de acusações entre o Governo do Rio e a União.

Enquanto o governador Cláudio Castro (PL) afirmou estar "sozinho" no enfrentamento ao crime organizado e o Governo Federal teria negado o "empréstimo de blindados".

O Palácio do Planalto informou que as solicitações de Castro foram negadas, pois a cessão de blindados exige a decretação de uma GLO. A operação federal especial pode ser pedida por governadores, mas, conforme o jornal O Globo, Castro não o fez.

Cumprindo agenda em Fortaleza nessa terça, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não foi consultado nem informado pelo governador fluminense sobre a ação policial, a qual classificou como "cruenta".

A seguir, entenda o que é GLO e quando ela pode ser decretada pelos agentes públicos.

O que é GLO?

A sigla GLO faz referência ao termo Garantia da Lei e da Ordem. A operação é tipificada pela Lei Complementar n°. 97, de 1999, que dispões das normas gerais para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas.

Quem pode decretar uma GLO?

Segundo a legislação, a ação especial é acionada por ordem expressa da Presidência da República, motivada ou não pela solicitação dos governadores ou dos presidentes dos demais Poderes constitucionais (Legislativo e Judiciário).

Quando pode ser acionada?

Uma GLO pode ser decretada quando há o esgotamento dos recursos das forças tradicionais de segurança pública em situações de grave perturbação da ordem.

"Consideram-se esgotados os instrumentos [das forças tradicionais de segurança] quando, em determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional", determina a Constituição.

O que acontece após GLO?

Caso seja acionada, uma GLO permite que as Forças Armadas atue, por tempo determinado e em uma área previamente estabelecida, como polícia e execute ações de caráter preventivo e repressivo visando assegurar e garantir a ordem pública e a proteção de pessoas e patrimônios.

Quantas GLOs houveram no país?

Um levantamento do Ministério da Defesa mostra que, entre 1992 e 2022, foram autorizadas 145 missões de Garantia da Lei e da Ordem.