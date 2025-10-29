Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
PontoPoder
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.
Legenda: Presidente foi atualizado sobre situação ao desembarcar em Brasília, após passar boa parte do dia incomunicável em voos de retorno da Ásia.
Foto: José Cruz/Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com ministros, na manhã desta quarta-feira (29), para tratar da crise de segurança pública no Rio de Janeiro

O chefe de Estado deve se encontrar com os titulares da Justiça, Ricardo Lewandowski, da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, entre outros, conforme o jornal O Globo.    

Lula chegou a Brasília por volta das 20h30 dessa terça-feira (28), após passar boa parte do dia incomunicável, em voos de retorno ao Brasil após viagem à Ásia. Devido a isso, o petista não tinha dimensão da extensão da crise, mas foi atualizado por telefone assim que desembarcou.   

Pelo menos 64 pessoas morreram, sendo quatro delas agentes de segurança, durante operação policial deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha contra a facção Comando Vermelho (CV). A ação é considerada a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro.

Ministros vão ao Rio de Janeiro

Ainda nesta quarta-feira, os ministros Rui Costa e Ricardo Lewandowski participam de uma reunião emergencial com o governador fluminense, Cláudio Castro (PL), conforme a Agência Brasil.

O diretor-executivo da Polícia Federal, William Murad, também deve participar do encontro, que, segundo o portal g1, deve discutir ações conjuntas de inteligência com o governo local.

Veja também

teaser image
País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

teaser image
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

teaser image
País

Operação no Rio de Janeiro ocorre 15 anos após ocupação do Complexo do Alemão

Governo Federal diz que não foi informado de operação

Ainda nessa terça-feira, o então presidente interino, Geraldo Alckmin, convocou uma reunião com Rui Costa, Jorge Messias (Advocacia Geral da União) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos), além de representantes do Ministério da Defesa, da Polícia Federal, e do Exército. Lewandowski participou por telefone, já que cumpria agenda no Ceará

Na ocasião, os representantes das forças de seguranças federais relataram que não foram informados previamente sobre a operação policial.

Em Fortaleza, o ministro da Justiça disse que não foi consultado nem informado pelo governador Cláudio Castro sobre a ação policial, a qual classificou como "cruenta". 

Mais cedo nesse dia, o chefe do Executivo fluminense declarou o Rio de Janeiro estaria "sozinho" e teria sido negado o "empréstimo de blindados".

As solicitações do governador foram negadas porque a cessão de veículos blindados exigiria o decreto de uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO), operação na qual as Forças Armadas exercem atividades de segurança pública provisoriamente. A GLO poderia ser pedida pelo governador, que, conforme O Globo, não o fez.

"Todo mundo estava surpreso com a operação que foi realizada hoje [terça-feira], uma operação dessa magnitude. Para ter sucesso, operações grandes como essa têm que ser integradas com participação do governo federal", disse Gleisi Hoffmann ao jornal fluminense, após reunião com Alckmin. 

Assuntos Relacionados
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.
PontoPoder

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Redação
Há 18 minutos
Imagem de viatura policial no Rio ilustra matéria sobre pacote antifacção.
PontoPoder

Após operação no Rio, AGU deve acelerar análise de 'pacote antifacção'

Projeto de lei endurece o combate ao crime organizado no País.

Redação
Há 36 minutos
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza vazio.
Inácio Aguiar

Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Parlamentares ainda não receberam a proposta, mas já sabem que terão que modificar pontos sensíveis

Inácio Aguiar
Há 1 hora
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.
PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Governador Cláudio Castro. Imagem usada em matéria onde o MPF e DPU exigem explicações sobre operação no Rio de Janeiro.
PontoPoder

MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio

Entidades querem saber se foram cumpridas exigências do STF.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.
PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação
28 de Outubro de 2025
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.
PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília
28 de Outubro de 2025
Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).
PontoPoder

Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Marcos Moreira e Beatriz Rabelo
28 de Outubro de 2025
Foto do ministro Ricardo Lewandowski ao centro de coletiva de imprensa Alece, em Fortaleza.
PontoPoder

Em Fortaleza, ministro da Justiça nega ter recusado apoio e classifica operação no RJ como 'cruenta'

Lewandowski esteve em evento na Alece.

Matheus Facundo e Marcos Moreira
28 de Outubro de 2025
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.
PontoPoder

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem em tela dividida dos dois vereadores de Fortaleza: Bruno Mesquita e Paulo Martins
Inácio Aguiar

Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico

Inácio Aguiar
28 de Outubro de 2025
André Fernandes ao lado de deputado da oposição na Assembleia Legislativa.
PontoPoder

André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado

Presidente do PL Ceará participou do Café da Oposição na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira, Jéssica Welma
28 de Outubro de 2025
Imagem de recipiente com metanol ilustra matéria sobre CPI do Metanol em São Paulo.
PontoPoder

CPI do Metanol em SP inicia fase de depoimentos

Os primeiros a depor são o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e o secretário municipal da Segurança Urbana.

Redação
28 de Outubro de 2025
A foto mostra agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em motos, próximos de uma torre de monitoramento no bairro do Jangurussu.
PontoPoder

Como programa do Governo Federal pode fortalecer guardas municipais e beneficiar cidades no Ceará

Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.

Bruno Leite
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola verde.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro cita voto de Fux em recurso ao STF

Argumentos do ministro são mencionados seis vezes pelos advogados.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre defesa de ex-presidente entrar com recurso no STF para revisão de pena.
PontoPoder

Bolsonaro aponta contradições e solicita revisão de penas em recurso ao STF

A defesa do ex-presidente alega ausência de individualização adequada.

Redação e Agência Brasil
27 de Outubro de 2025
Foto oficial de Sergio Bermudes, do caso Vladimir Herzog, em preto e branco, sinal de luto.
PontoPoder

Advogado do caso Vladimir Herzog, Sergio Bermudes, morre aos 79 anos

Bermudes era considerado um dos maiores nomes da advocacia brasileira

Redação
27 de Outubro de 2025
Fernando Collor de Mello.
PontoPoder

Defesa de Collor diz que tornozeleira do ex-presidente foi desligada involuntariamente

Collor foi preso em um desdobramento da Operação Lava-Jato

Redação
27 de Outubro de 2025
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (D) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025.
PontoPoder

‘Tropa de choque’ do Brasil deve ir a Washington na próxima semana para negociar tarifaço

Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.

Redação
27 de Outubro de 2025
Vice-presidente Geraldo Alckmin fala em um púlpito durante um evento.
PontoPoder

Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.

Redação
27 de Outubro de 2025