Quem é e o que pensa Jorge Messias, favorito para substituir Barroso na vaga do STF

Desde o pedido de aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, os bastidores de Brasília se voltaram à disputa pela nova vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Dois nomes rapidamente emergiram como favoritos: Jorge Messias, atual advogado-geral da União (AGU), e o senador mineiro Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.

Entre ambos, Messias — pernambucano, 44 anos, doutor em Direito pela UnB — é hoje o nome mais forte. Sua proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, somada ao histórico de confiança e discrição, o coloca como favorito para a indicação.

Veja também PontoPoder Ministro Barroso passa mal e vai ao hospital dias antes de se aposentar do STF PontoPoder Sem advogado, Eduardo Bolsonaro poderá ser representado no STF por defensor público

Perfil de Messias

Natural do Recife, Jorge Messias de Morais ganhou projeção nacional durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, quando foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência.

À época, foi apelidado de “Bessias” em referência a um diálogo de 2016 sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil — episódio que o marcou, mas do qual conseguiu se desvincular nos anos seguintes.

Hoje, Messias comanda a AGU e é visto por interlocutores de Lula como um quadro técnico e leal. É casado, pai de dois filhos e torcedor fanático do Sport Recife.

Evangélico, sua eventual indicação também é considerada estratégica por interlocutores do Planalto, que avaliam o gesto como uma ponte com o eleitorado evangélico, grupo em que o presidente ainda enfrenta resistência.

Legenda: Lula se reuniu, nesta quinta-feira (16), com o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira. Jorge Messias esteve com o grupo. Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República.

De advogado-geral a ministro

Caso seja confirmado, Messias repetiria um caminho trilhado por outros ministros que ocuparam a AGU antes de chegar ao Supremo: Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso; Dias Toffoli, indicado por Lula; e André Mendonça, escolhido por Jair Bolsonaro.

A função de advogado-geral concede acesso direto ao presidente e ao núcleo político, além de protagonismo nas principais disputas judiciais do país. De fato, uma plataforma poderosa para futuras nomeações.

O que pensa Jorge Messias

Aborto e temas morais

Messias é descrito por aliados como moderado, de perfil conservador, mas institucionalista. Pessoas próximas afirmam que ele não é favorável ao aborto, embora defenda que decisões sobre o tema devam ser guiadas pelo princípio do Estado laico.

Em discussões desse tipo, tende a buscar “soluções de consenso”, baseadas no diálogo e no respeito às competências constitucionais.

Relação entre STF e Congresso

Durante sua tese de doutorado na Universidade de Brasília, Messias previu o protagonismo crescente do Supremo em meio a disputas políticas e econômicas.

“As medidas mais relevantes do país tendem a ter sua constitucionalidade questionada perante o Judiciário”, afirmou à época, defendendo a atuação equilibrada entre poderes.

Legenda: Messias é descrito por aliados como moderado, de perfil conservador, mas institucionalista. Foto: Bruno Peres / Agência Brasil.

Trabalhadores de aplicativos

Messias é contra a aplicação integral da CLT a motoristas de aplicativo e entregadores. Para ele, o modelo ideal é de garantias previdenciárias e de proteção social mínima, sem vínculo empregatício formal.

O entendimento é visto como uma tentativa de equilibrar proteção social e flexibilidade econômica.

Apostas e jogos online

Na regulamentação das apostas esportivas, defende que o tema seja tratado dentro dos limites constitucionais, alertando para riscos à saúde mental e financeira dos usuários. Segundo ele, a ausência de parâmetros claros levaria a uma “inconstitucionalidade progressiva”.

Marco temporal e povos indígenas

Na condução do grupo de conciliação sobre o marco temporal, Messias tem buscado um caminho negociado entre governo e comunidades indígenas, evitando confrontos diretos com o Congresso.

Ensino de gênero

Em manifestação à ministra Cármen Lúcia, o AGU afirmou que não cabe a estados e municípios definir currículos com base em “conteúdos discriminatórios”, cabendo à União estabelecer temas basilares da educação, como cidadania e igualdade de gênero.

A disputa com Pacheco

O principal concorrente de Messias é Rodrigo Pacheco, apoiado por líderes do Senado, incluindo Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Lula, porém, tem dado sinais de que prefere o senador como candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, movimento visto como mais útil eleitoralmente.

Nos bastidores, o presidente já indicou a aliados que pretende reservar a próxima vaga — a de Luiz Fux, que se aposenta em 2028 — para Pacheco, caso ele não vença a disputa estadual.

Legenda: A função de Advogado-Geral concede acesso direto ao presidente e ao núcleo político, além de protagonismo nas principais disputas judiciais do país. Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

O que está em jogo

Se confirmado no STF, Jorge Messias poderá permanecer até 2055, quando completará 75 anos, idade limite para aposentadoria compulsória.

Sua nomeação reforçaria a presença de ministros de perfil jurídico próximo ao presidente — ao lado de Flávio Dino e Cristiano Zanin — e consolidaria a marca de Lula sobre a nova composição da Corte.