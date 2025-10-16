Diário do Nordeste
Quem é e o que pensa Jorge Messias, favorito para substituir Barroso na vaga do STF

O atual advogado-geral da União é visto como nome de confiança do presidente e pode permanecer até 30 anos na Corte

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
PontoPoder
Jorge Messias fala em programa de rádio.
Legenda: Jorge Messias atua como Advogado Geral da União (AGU) desde janeiro de 2023.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

Desde o pedido de aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, os bastidores de Brasília se voltaram à disputa pela nova vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). 

Dois nomes rapidamente emergiram como favoritos: Jorge Messias, atual advogado-geral da União (AGU), e o senador mineiro Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.

Entre ambos, Messias — pernambucano, 44 anos, doutor em Direito pela UnB — é hoje o nome mais forte. Sua proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, somada ao histórico de confiança e discrição, o coloca como favorito para a indicação.

Perfil de Messias

Natural do Recife, Jorge Messias de Morais ganhou projeção nacional durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, quando foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência.

À época, foi apelidado de “Bessias” em referência a um diálogo de 2016 sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil — episódio que o marcou, mas do qual conseguiu se desvincular nos anos seguintes.

Hoje, Messias comanda a AGU e é visto por interlocutores de Lula como um quadro técnico e leal. É casado, pai de dois filhos e torcedor fanático do Sport Recife. 

Evangélico, sua eventual indicação também é considerada estratégica por interlocutores do Planalto, que avaliam o gesto como uma ponte com o eleitorado evangélico, grupo em que o presidente ainda enfrenta resistência.

Lula com outros integrantes do governo, incluindo Jorde Messias e Gleisi Hoffman, durante oração com pastor.
Legenda: Lula se reuniu, nesta quinta-feira (16), com o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira. Jorge Messias esteve com o grupo.
Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República.

De advogado-geral a ministro

Caso seja confirmado, Messias repetiria um caminho trilhado por outros ministros que ocuparam a AGU antes de chegar ao Supremo: Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso; Dias Toffoli, indicado por Lula; e André Mendonça, escolhido por Jair Bolsonaro.

A função de advogado-geral concede acesso direto ao presidente e ao núcleo político, além de protagonismo nas principais disputas judiciais do país. De fato, uma plataforma poderosa para futuras nomeações.

O que pensa Jorge Messias

Aborto e temas morais

Messias é descrito por aliados como moderado, de perfil conservador, mas institucionalista. Pessoas próximas afirmam que ele não é favorável ao aborto, embora defenda que decisões sobre o tema devam ser guiadas pelo princípio do Estado laico. 

Em discussões desse tipo, tende a buscar “soluções de consenso”, baseadas no diálogo e no respeito às competências constitucionais.

Relação entre STF e Congresso

Durante sua tese de doutorado na Universidade de Brasília, Messias previu o protagonismo crescente do Supremo em meio a disputas políticas e econômicas. 

“As medidas mais relevantes do país tendem a ter sua constitucionalidade questionada perante o Judiciário”, afirmou à época, defendendo a atuação equilibrada entre poderes.

Jorge Messias durante o programa Voz do Brasil.
Legenda: Messias é descrito por aliados como moderado, de perfil conservador, mas institucionalista.
Foto: Bruno Peres / Agência Brasil.

Trabalhadores de aplicativos

Messias é contra a aplicação integral da CLT a motoristas de aplicativo e entregadores. Para ele, o modelo ideal é de garantias previdenciárias e de proteção social mínima, sem vínculo empregatício formal. 

O entendimento é visto como uma tentativa de equilibrar proteção social e flexibilidade econômica.

Apostas e jogos online

Na regulamentação das apostas esportivas, defende que o tema seja tratado dentro dos limites constitucionais, alertando para riscos à saúde mental e financeira dos usuários. Segundo ele, a ausência de parâmetros claros levaria a uma “inconstitucionalidade progressiva”.

Marco temporal e povos indígenas

Na condução do grupo de conciliação sobre o marco temporal, Messias tem buscado um caminho negociado entre governo e comunidades indígenas, evitando confrontos diretos com o Congresso.

Ensino de gênero

Em manifestação à ministra Cármen Lúcia, o AGU afirmou que não cabe a estados e municípios definir currículos com base em “conteúdos discriminatórios”, cabendo à União estabelecer temas basilares da educação, como cidadania e igualdade de gênero.

A disputa com Pacheco

O principal concorrente de Messias é Rodrigo Pacheco, apoiado por líderes do Senado, incluindo Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Lula, porém, tem dado sinais de que prefere o senador como candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, movimento visto como mais útil eleitoralmente.

Nos bastidores, o presidente já indicou a aliados que pretende reservar a próxima vaga — a de Luiz Fux, que se aposenta em 2028 — para Pacheco, caso ele não vença a disputa estadual.

Lula abraça Jorge Messias no dia de sua nomeação a AGU.
Legenda: A função de Advogado-Geral concede acesso direto ao presidente e ao núcleo político, além de protagonismo nas principais disputas judiciais do país.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

O que está em jogo

Se confirmado no STF, Jorge Messias poderá permanecer até 2055, quando completará 75 anos, idade limite para aposentadoria compulsória.

Sua nomeação reforçaria a presença de ministros de perfil jurídico próximo ao presidente — ao lado de Flávio Dino e Cristiano Zanin — e consolidaria a marca de Lula sobre a nova composição da Corte.

