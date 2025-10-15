Ministro Barroso passa mal e vai ao hospital dias antes de se apostar do STF

A poucos dias de se aposentar das suas atividades como magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luis Roberto Barroso teve um mal-estar e precisou ir ao hospital, nesta quarta-feira (15), segundo o portal Metrópoles.

Interlocutores, ao jornal, teriam informado que Barroso foi levado ao hospital Sírio Libanês por suspeita de virose. A aposentadoria antecipada do ministro Barroso foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça (15).

Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.

Na semana passada, Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

O anúncio ocorreu menos de um mês depois de Barroso deixar a presidência do STF e ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos.

O ministro tomou posse na Corte em 2013, quando foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

REUNIÃO DE MINISTROS COM LULA

O presidente Lula esteve reunido com ministros da Suprema Corte no Palácio da Alvorada, na noite desta terça-feira (14), para discutir a indicação do substituto de Barroso, segundo informações da CNN Brasil.

Conforme assessores presidenciais, o objetivo de Lula era apresentar o nome de seu favorito, o advogado-geral da União, Jorge Messias, para mensurar a aceitação na Suprema Corte.

Ainda conforme a CNN, no entanto, há simpatia maior na Suprema Corte pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O presidente Lula já havia afirmado que o critério principal de sua escolha para o STF será a confiança, o mesmo utilizado nas indicações de Zanin e Dino.