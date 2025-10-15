Deputado do Ceará passa mal enquanto presidia sessão da Alece e é socorrido por parlamentares

O deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) passou mal enquanto presidia a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta quarta-feira (15). O parlamentar apresentou tontura motivada por oscilação de pressão, logo após abrir os trabalhos no Plenário 13 de Maio.

Segundo a assessoria do político, o atendimento inicial foi realizado ainda na Alece, por meio de parlamentares que são médicos, como os deputados Heitor Férrer (União), Lucílvio Girão (PSD) e Guilherme Sampaio Landim (PSB), além de profissionais de saúde do ambulatório da Casa e o Corpo de Bombeiros.

1º vice-presidente da Assembleia e filho do deputado federal Eunício Oliveira (MDB), Danniel classificou o episódio como uma “pequena oscilação de pressão”. Por meio de nota nas redes sociais, o parlamentar tranquilizou os seguidores e enfatizou que está bem.

“Por precaução, já realizei uma bateria de exames e estou sendo devidamente acompanhado por um corpo médico competente. Agradeço o rápido atendimento e a preocupação de todos”, ressaltou o deputado estadual.

SESSÃO SUSPENSA

Logo depois do episódio, a sessão plenária foi encerrada por falta de quórum, por não alcançar o número mínimo de 16 deputados presentes. Após um pedido de verificação de presença, apenas 14 parlamentares foram registrados, cerca de 1h30min após abertura dos trabalhos.

Legenda: Painel de presença do Plenário 13 de Maio registrou apenas 14 parlamentares Foto: Reprodução/Alece TV

A suspensão é a quarta registrada somente neste mês. Na quinta-feira da semana passada, por exemplo, a sessão da Alece foi encerrada durante a votação de projetos de indicação que estavam na ordem do dia, após uma solicitação de votação nominal, que registrou apenas nove votos. Os outros episódios foram registrados em 1º e 2 de outubro.