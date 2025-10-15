Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Sessão da Alece é encerrada nesta quarta (15), por falta de quórum, em dia exclusivamente presencial

É a quarta vez, somente em outubro, que trabalhos no plenário são suspensos por não registrar número mínimo de deputados

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra Mesa Diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (15)
Legenda: Mesa Diretora da Alece durante o início da sessão desta quarta-feira (15)
Foto: Junior Pio/Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) precisou suspender a sessão plenária desta quarta-feira (15) — dia da semana exclusivamente presencial —, por não alcançar o número mínimo de 16 deputados presentes. Após um pedido de verificação de presença, apenas 14 parlamentares foram registrados, cerca de 1h30min após abertura dos trabalhos no Plenário 13 de Maio.

A suspensão é a quarta registrada somente neste mês. Na quinta-feira da semana passada, por exemplo, a sessão da Alece foi encerrada durante a votação de projetos de indicação que estavam na ordem do dia, após uma solicitação de votação nominal, que registrou apenas nove votos. Os outros episódios foram registrados em 1º e 2 de outubro

Foto mostra Painel de presença do Plenário 13 de Maio durante verificação de quórum
Legenda: Painel de presença do Plenário 13 de Maio registrou apenas 14 parlamentares
Foto: Reprodução/Alece TV

Na manhã desta quarta (15), a sessão foi aberta e houve o pronunciamento de oito oradores inscritos no 1º expediente — 10 minutos cada. Em seguida, como não havia projetos previstos para votação, os deputados se dedicaram ao momento de “questão de ordem”, que disponibiliza até três minutos para cada parlamentar que queira se manifestar. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

teaser image
PontoPoder

Falta de quórum derruba sessão da Alece no meio da votação de projetos de indicação nesta quinta (9)

Em seguida, após cerca de 1h30min de sessão, o deputado Acrísio Sena (PT) pediu verificação de presença, o que obrigou a recontagem de parlamentares no plenário. Então, a falta de quórum foi confirmada e a sessão encerrada pelo deputado João Jaime (PP), que é o 4º secretário da Alece, mas estava presidindo a mesa no momento.

DESAFIO DE QUÓRUM

Desde agosto deste ano, as sessões das quartas-feiras são exclusivamente presenciais. No entanto, terças e quintas ainda permitem a possibilidade de os deputados participarem de forma virtual, inclusive para votar e discursar. Em qualquer das situações, é necessário reunir o quórum de 16 deputados para abrir os trabalhos.

No primeiro mês da mudança, três das 12 foram suspensas de forma antecipada por não atingir o número mínimo de parlamentares presentes — duas delas com menos de 30 minutos de duração. 

Mesmo com a alteração do regimento, a Assembleia tem registrado casos de sessões encerradas por falta de quórum. Em 1º de outubro, por exemplo, os trabalhos no Plenário chegaram a ser iniciados e matérias foram votadas, promovendo também a reabertura das galerias após cinco anos. Contudo, após um pedido de verificação de presença, apenas 14 parlamentares confirmaram comparecimento depois de cerca de 2h20min da abertura da sessão. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mauro Vieira e Marco Rubio
PontoPoder

Lula terá encontro com Mauro Vieira e Marco Rubio nesta quinta (16)

Na pauta da reunião estão pontos de negociação das tarifas impostas pelos Estados Unidos

Redação e Agência Brasil
Há 8 minutos
Foto mostra Mesa Diretoria durante sessão plenária desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Deputado do Ceará passa mal enquanto presidia sessão da Alece e é socorrido por parlamentares

Danniel Oliveira chegou a abrir os trabalhos no Plenário 13 de Maio, mas foi levado ao hospital após oscilação de pressão

Marcos Moreira
Há 26 minutos
PontoPoder

Deputado passa mal e precisa de atendimento médico no plenário da Alece

Danniel Oliveira estava presidindo os trabalhos quando teve uma oscilação da pressão arterial

Inácio Aguiar
Há 29 minutos
Foto mostra Mesa Diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada nesta quarta (15), por falta de quórum, em dia exclusivamente presencial

É a quarta vez, somente em outubro, que trabalhos no plenário são suspensos por não registrar número mínimo de deputados

Marcos Moreira
Há 1 hora
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Moraes solta réu do 8 de janeiro após erro judicial

Medidas cautelares deveriam ser fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais, mas processo caiu em outra subdivisão

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Ministro aposentado do STF, Luís Roberto Barroso, e o presidente Lula
PontoPoder

Lula se reúne com ministros para discutir substituto de Barroso no STF

O favorito de Lula para ocupar a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias

Redação
Há 1 hora
Palácio do Congresso Nacional
PontoPoder

Congresso vota LDO de 2026 e veto de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental nesta quinta (16)

O presidente Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso

Redação
15 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca
PontoPoder

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Moses Rodrigues é um homem de meia idade com barba e cabelo grisalhos. Na foto, ele usa terno cinza com camisa social rosa e gravata cinza.
PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

O deputado cearense é relator do projeto que trata das prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos

Redação
14 de Outubro de 2025
Paulo Gonet é um homem idoso de cabelo grisalho e que usa óculos de armação preta. Na foto, ele está de terno preto e camisa social branca com gravata azul. Imagem usada em matéria sobre PGR pedir a condenação dos réus do núcleo 4 da trama golpista.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos sete réus do 'núcleo da desinformação' da tentativa de golpe

O grupo é formado, principalmente, por militares

Redação
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF

Bruno Leite e Breatriz Matos
14 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso

Inácio Aguiar
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sessão da Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.303, no Senado Federal.
PontoPoder

Haddad discute isenção do Imposto de Renda em audiência

Ministro fala sobre estratégias do governo em sessão no Senado Federal

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra estátua do STF
PontoPoder

STF começa a julgar núcleo de desinformação sobre eleições

Sete réus são acusados de organizar ações para propagar notícias falsas sobre as eleições

Redação e Agência Brasil
14 de Outubro de 2025
Fachada do prédio do MPCE. O local tem muro de tijolos brancos, vidraça verdes azulada e uma rampa
PontoPoder

Membros do MPCE receberam até R$ 500 mil acima do teto salarial em 2024, mostra levantamento

Pesquisa da Transparência Brasil investigou como promotores e procuradores brasileiros conseguem “furar” o teto remuneratório previsto na Constituição Federal

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025