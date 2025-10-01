Após cinco anos, Alece reabre galerias com baixa movimentação e sessão encerrada por falta de quórum
Espaço é destinado ao público que queira acompanhar as sessões legislativas de forma presencial
A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reabriu as galerias do Plenário 13 de Maio para a população acompanhar as sessões de forma presencial, após cerca de cinco anos fechadas, mas registrou movimentação tímida. O momento marcou a sessão desta quarta-feira (1º) — dia exclusivamente presencial —, que foi encerrada após cerca de 2h20min por falta de quórum.
As galerias da Assembleia foram fechadas à época da pandemia de Covid-19 e, desde então, foram abertas apenas de modo pontual e não estavam disponíveis. A reabertura também foi adiada após o incêndio que atingiu a sede do Parlamento Estadual, em junho de 2024, e a consequente reforma do Plenário.
Ao todo, o local tem capacidade para receber 123 pessoas. A reinauguração nesta manhã contou com a presença de uma turma de 35 alunos de uma escola pública de ensino médio de Fortaleza. Em dado momento, o espaço ficou completamente vazio.
Em entrevista coletiva, o presidente da Assembleia, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) celebrou o novo momento da Casa. O parlamentar reforçou que a reabertura ocorre após conclusão de mudanças na estrutura de segurança, como o reconhecimento facial para parlamentares, servidores e visitantes em todas as entradas.
“Hoje é um dia de alegria de todos os 46 deputados e deputadas, após a pandemia e após o incêndio que houve no Plenário, nós, com o novo sistema de segurança da Casa, de comunicação, acesso facial digital, nós temos procurado melhorar o acesso das pessoas. Nós somos milhares de servidores no complexo dos quatro anexos e do prédio principal da Assembleia, temos uma média diária de 800 visitantes”
Após cerca de 2h20min, a sessão da Alece desta quarta foi encerrada por falta de quórum, por não registrar o número mínimo de 16 deputados estaduais. Os trabalhos no Plenário chegaram a ser iniciados e matérias foram votadas. Contudo, após um pedido de verificação de presença, apenas 14 parlamentares confirmaram comparecimento.
MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE SEGURANÇA
Como mostrou uma matéria do PontoPoder, o novo sistema digital de acesso começou a ser implementado em agosto, incluindo o reconhecimento facial na entrada para registro de presença de servidores. O pacote de mudanças também envolve a instalação de portas com detectores de metal e torres de videomonitoramento.
Ao mesmo tempo, o Legislativo cearense negociou um contrato de R$ 19,1 milhões para solução integrada de rastreamento em tempo real, com o objetivo de aprimorar a segurança e eficiência das operações legislativas e administrativas, conforme apuração do PontoPoder. Em agosto, a Alece confirmou o processo, mas não deu mais detalhes acerca da ação.