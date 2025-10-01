Após cinco anos, Alece reabre galerias com baixa movimentação e sessão encerrada por falta de quórum

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reabriu as galerias do Plenário 13 de Maio para a população acompanhar as sessões de forma presencial, após cerca de cinco anos fechadas, mas registrou movimentação tímida. O momento marcou a sessão desta quarta-feira (1º) — dia exclusivamente presencial —, que foi encerrada após cerca de 2h20min por falta de quórum.

As galerias da Assembleia foram fechadas à época da pandemia de Covid-19 e, desde então, foram abertas apenas de modo pontual e não estavam disponíveis. A reabertura também foi adiada após o incêndio que atingiu a sede do Parlamento Estadual, em junho de 2024, e a consequente reforma do Plenário.

Ao todo, o local tem capacidade para receber 123 pessoas. A reinauguração nesta manhã contou com a presença de uma turma de 35 alunos de uma escola pública de ensino médio de Fortaleza. Em dado momento, o espaço ficou completamente vazio.

Legenda: Em dado momento da sessão, as galerias ficaram completamente vazias Foto: Marcos Moreira/SVM

Em entrevista coletiva, o presidente da Assembleia, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) celebrou o novo momento da Casa. O parlamentar reforçou que a reabertura ocorre após conclusão de mudanças na estrutura de segurança, como o reconhecimento facial para parlamentares, servidores e visitantes em todas as entradas.

“Hoje é um dia de alegria de todos os 46 deputados e deputadas, após a pandemia e após o incêndio que houve no Plenário, nós, com o novo sistema de segurança da Casa, de comunicação, acesso facial digital, nós temos procurado melhorar o acesso das pessoas. Nós somos milhares de servidores no complexo dos quatro anexos e do prédio principal da Assembleia, temos uma média diária de 800 visitantes” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

Veja também PontoPoder Deputados aprovam PEC que exclui despesas da segurança pública do teto de gastos no Ceará PontoPoder Oposição analisa cenário de Ciro ao Governo, nomes ao Senado e avalia possível divisão na direita

Após cerca de 2h20min, a sessão da Alece desta quarta foi encerrada por falta de quórum, por não registrar o número mínimo de 16 deputados estaduais. Os trabalhos no Plenário chegaram a ser iniciados e matérias foram votadas. Contudo, após um pedido de verificação de presença, apenas 14 parlamentares confirmaram comparecimento.

MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE SEGURANÇA

Como mostrou uma matéria do PontoPoder, o novo sistema digital de acesso começou a ser implementado em agosto, incluindo o reconhecimento facial na entrada para registro de presença de servidores. O pacote de mudanças também envolve a instalação de portas com detectores de metal e torres de videomonitoramento.

Ao mesmo tempo, o Legislativo cearense negociou um contrato de R$ 19,1 milhões para solução integrada de rastreamento em tempo real, com o objetivo de aprimorar a segurança e eficiência das operações legislativas e administrativas, conforme apuração do PontoPoder. Em agosto, a Alece confirmou o processo, mas não deu mais detalhes acerca da ação.