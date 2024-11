Evandro entrega Plenário da Alece reformado após incêndio e aponta pendências no prédio

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) inaugurou, nesta quarta-feira (6), o novo Plenário 13 de Maio. A inauguração acontece quatro meses depois de incêndio ter atingido o espaço. "O prédio está todo reformado. Não só o Plenário, mas todo o entorno foi reformado", ressaltou Evandro.

Ele relembrou que o prédio onde funciona a Alece foi dividido em diversos anexos que possuem mais de 50 anos de construção. Por isso, deve ser necessário dar continuidade às reformas. "Apesar de todas as manutenções que nós temos, (...) até pela idade, nós não estamos falando de um prédio novo, nós estamos falando de um prédio que tem mais de 50 anos, nós precisamos ainda fazer a troca, nos outros anexos, da parte elétrica", pontuou.

A responsabilidade, no entanto, deve ficar para o próximo presidente do legislativo estadual. O mandato de Evandro Leitão na presidência da Casa encerra no próximo dia 31 de dezembro, mesmo dia em que ele deve renunciar ao cargo de deputado estadual para poder tomar posse como prefeito de Fortaleza no dia 1º de janeiro de 2025.

"Eu tenho certeza que o próximo presidente, que virá a assumir, irá dar continuidade a todas essas manutenções para que a gente possa ter cada vez mais um parlamento forte, não só nas discussões dos debates, mas também temos aqui um prédio que deu segurança a todos e todas que venham aqui". Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

Legenda: Novo Plenário 13 de Maio foi inaugurado nesta quarta-feira após quatro meses em reforma Foto: Davi Rocha

Evandro Leitão aproveitou para agradecer aos servidores da Alece e aos demais deputados estaduais. Também fez agradecimentos ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Ceará pela atuação durante o incêndio que destruiu o Plenário no último mês de junho.

"Tenho orgulho de recuperar esse monumento, principal símbolo da Casa do Povo, testemunha de debates históricos, acalorados e de discursos que refletem reivindicações e aprovações de lei. Este plenário foi inaugurado em 13 de maio de 1977 e seus quase 50 anos de história não poderiam ser apagados com o incêndio ocorrido no dia 20 de junho. Reitero o meu dever, como membro do parlamento cearense, de cuidar o Plenário 13 de Maio e honrar sua história", disse durante discurso na solenidade de inauguração.

Legenda: Inauguração do novo Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, após ele ser atingido por incêndio Foto: Davi Rocha

Relembre caso

O incêndio que atingiu o plenário da sede do Parlamento Estadual ocorreu por volta de meio-dia, no dia 20 de junho. Logo após os primeiros sinais de fumaça, a Casa foi evacuada e o Corpo de Bombeiros iniciou o combate às chamas.

No momento do incêndio, não estava ocorrendo sessão, mas alguns parlamentares estavam na Casa, em seus gabinetes, além dos próprios servidores. Uma servidora chegou a ser hospitalizada por inalar fumaça, mas recebeu alta após passar 11 dias internada.

A reforma do plenário custou cerca de R$ 23,7 milhões, conforme dados de contratação da obra disponibilizados em julho no Diário Oficial do Estado (DOE).