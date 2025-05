Câmara de Caucaia afasta vereador do PL por quebra de decoro parlamentar

O Plenário da Câmara Municipal de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, aprovou, na sessão legislativa desta quinta-feira (8), a suspensão do mandato do vereador Tancredo dos Santos (PL), acusado de cometer quebra de decoro parlamentar.

A decisão, válida por 30 dias, atendeu a um requerimento ingressado pela vereadora Natécia Campos (PSB), que apontou uma série e ofensas do denunciado contra ela e colegas de legislatura.

O encontro que resultou na punição ao liberal foi marcado por discussões entre os membros do Parlamento municipal. Mais de dois terços dos parlamentares foram favoráveis, segundo sinalizou o vereador Tanilo Menezes (MDB), presidente da Casa Legislativa, ao anunciar o resultado.

Um dos desentendimentos da sessão começou quando Menezes foi questionado por Thiago Conrado (Republicanos) sobre a legalidade do processo, já que houve a indicação do presidente para o acoplamento de outras manifestações contra Tancredo dos Santos.

Ratinho Cabral (Agir) reforçou o protesto de Conrado, que pleiteou a separação da apreciação das manifestações. Neste momento, uma confusão se instalou na Câmara Municipal. Na transmissão ao vivo, é possível ouvir gritos, um deles pedindo a retirada de uma pessoa do plenário. O chefe do Legislativo justificou que a junção dos processos se daria "pelo bem da Casa".

Tancredo dos Santos, ao tomar a palavra, disse que a divisão proposta acontecia como um tipo de ameaça. "Eles querem me chantagear. Dividir os processos, suspender 30 dias, para quando eu voltar, e começar a denunciar vereador aqui, do que faz nessa Casa, dizer 'ó, se você me denunciar, vai ser cassado'", argumentou o parlamentar alvo da medida.

Somente uma representação, de Ratinho Cabral, foi desvinculada do processo votado nesta quinta — por solicitação do próprio autor. Descontente, Tancredo dos Santos deixou a Câmara Municipal de Caucaia antes mesmo da conclusão da votação.

Outros conflitos foram registrados ao longo da apreciação do requerimento, em meio aos debates entre partes contrárias e favoráveis ao vereador do Partido Liberal (PL). Os vereadores Moisés Oliveira (PRTB), Mersinho Gonçalves (PSD), J. Wellington (PSD) e Ckauê Franklin (PSDB) se colocaram ao lado do legislador agora afastado.

Com o resultado, a autora do requerimento que produziu a punição falou sobre as acusações que motivaram sua manifestação. "A vereadora Germana (Sales) foi comparada com uma galinha, a vereadora Nega (do Vanderlan) foi chamada de analfabeta, o vereador Neto do Planalto 'não valia o ar que respirava', o vereador Ratinho Cabral foi altamente ofendido com palavrões dentro desta Casa e a pessoa me ofendeu de uma forma que não pode provar", narrou Natécia.

O Diário do Nordeste não teve acesso à matéria apreciada ou à pauta da sessão legislativa, por não terem sido disponibilizadas no portal da Casa. Os documentos foram solicitados pela reportagem através dos canais oficiais do Legislativo, mas não foram enviados até a última atualização deste texto.

Ainda nesta quinta, o diretório estadual do PL no Ceará divulgou uma nota em seu perfil no Instagram repudiando o afastamento temporário do vereador. No comunicado, a agremiação disse considerar a medida "desproporcional" e "sem respaldo", e que ela atinge um "parlamentar democraticamente eleito" e a "população de Caucaia".

Também nas redes sociais, Tancredo publicou um vídeo em que se dirige até a Câmara Municipal para acompanhar a votação do seu afastamento. O político levou uma pá e uma colher de pedreiro consigo, pois, nas palavras dele, as ferramentas eram as "armas do crime".

A reportagem acionou o presidente do Legislativo de Caucaia e os parlamentares Natécia Campos e Tancredo Santos a fim de obter outras informações sobre a suspensão do mandato. Entretanto, não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.