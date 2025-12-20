Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Emendas parlamentares e festas de Carnaval devem ser focos do TCE-CE no 1º trimestre de 2026

Os dois temas devem ser prioritários nas ações de fiscalização do órgão.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará durante sessão pública, com conselheiros à mesa principal e plateia sentada acompanhando a apresentação.
Legenda: O TCE Ceará deve ter como prioridade, nas fiscalizações, as festas de Carnaval e as emendas parlamentares estaduais e municipais.
Foto: Ismael Soares.

As fiscalizações do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) devem ter, no primeiro trimestre de 2026, dois temas como prioridades: as festas de Carnaval nos municípios cearenses e as emendas parlamentares, especificamente as estaduais e municipais.

A atuação da Corte quanto aos festejos carnavalescos não é novidade, mas deve ter o escopo ampliado em 2026 para incluir, além das contratações de artistas, a estrutura dos eventos. A exemplo do que aconteceu em 2025, um novo portal deve ser lançado para o acompanhamento das ações.

No caso das emendas parlamentares, a fiscalização deve ser focada nas estaduais e municipais, e foi regulamentada em resolução publicada neste mês de dezembro. O foco deve ser assegurar a transparência e rastreabilidade dos recursos, além de garantir que as transferências seguem os "princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

A fiscalização das emendas federais, vindas do Congresso Nacional, segue sob responsabilidade do Tribunal de Contas da União — o que não significa que achados do TCE Ceará não possam ser informados ao órgão federal. 

Carnaval

Em 2025, o TCE Ceará lançou o portal "Carnaval Transparente", no qual era possível acompanhar os recursos utilizados para as festas nas cidades cearenses, inclusive trazendo o ranking das contratações — sabendo quais os artistas mais contratados por cidades cearenses e também os valores pagos a artistas pelas prefeituras. 

O acompanhamento destes festejos também deve ser prioridade nos primeiros meses de 2026. Um novo portal deverá ser lançado para o acompanhamento dos gastos com os festejos no Ceará. Além disso, a segurança também deve ter a atenção da fiscalização da Corte de Contas. 

A intenção é saber como está o contato das prefeituras das forças de segurança, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, fundamentais para a realização de eventos de grande porte. A meta é garantir a estrutura para que os eventos aconteçam com segurança para a população.  

Nesse sentido, a fiscalização também deve estar atenta ao combate à violência contra as mulheres, como a garantia de uma estrutura para proteção e também denúncia de casos. As informações foram passadas durante a 10ª edição do Café com Dados, realizada na sexta-feira (19), na sede do TCE Ceará. 

Emendas parlamentares

Apontada como uma das prioridades das fiscalizações do TCE Ceará para 2026 pelo secretário de Controle Externo do Tribunal, Marcel Oliveira Albuquerque, as ações para o acompanhamento das emendas parlamentares iniciaram ainda em 2025.

Em novembro, a Corte havia enviado um questionário eletrônico para as câmaras municipais do Ceará para saber sobre legislação de emendas parlamentares. 

Isso porque um dos primeiros passos é a identificação de quais cidades possuem emendas impositivas e em quais elas são voluntárias. A nível estadual, na Assembleia Legislativa do Ceará, nenhuma emenda é obrigatória. Nestes casos, é o governador ou o prefeito que decide se aplicará os recursos solicitados ou não.

A meta das fiscalizações é de que, mesmo em caso de emendas parlamentares não obrigatórias, haja a identificação do parlamentar proponente, da emenda, do objeto de defesa, do valor alocado, do órgão ou entidade que irá executar aqueles recursos, a localidade beneficiada, o cronograma de execução e demais dados, como o processo de contratação ou licitação.

Veja também

teaser image
PontoPoder

R$ 76 milhões: há 10 anos deputados brigam para tornar obrigatória execução de emendas no Ceará

teaser image
PontoPoder

Controle do orçamento: Fortaleza está entre as 14 capitais sem emenda impositiva para vereadores

Estes pontos são elencados na resolução nº 10/2025, publicada no início de dezembro, e que regulamenta a fiscalização das emendas parlamentares estaduais e municipais.

No documento, são detalhadas as competências da Corte de Contas quanto ao tema, que incluem acompanhar a "implementação de mecanismos de transparência" no repasse desses recursos, inclusive orientando e fiscalizando a devida identificação, nos demonstrativos fiscais, de quais valores são oriundos de emendas. 

Ainda no âmbito das fiscalizações, o TCE Ceará irá avaliar "a existência, implementação e efetividade de plataforma digital unificada de transparência específica para emendas parlamentares, a ser desenvolvida e mantida pelo Poder Executivo estadual e pelos Poderes Executivos municipais'. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
José Sarto, de blazer azul, concede entrevista e gesticula. Ele está sentado em um estúdio de TC.
PontoPoder

Após ouvir defesa, MP de Contas reforça pedido de desaprovação das contas de 2021 da gestão Sarto

O parecer foi encaminhado ao relator do processo, o conselheiro Edilberto Pontes. Após análise da Corte de Contas, o caso será enviado à Câmara Municipal de Fortaleza.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará durante sessão pública, com conselheiros à mesa principal e plateia sentada acompanhando a apresentação.
PontoPoder

Emendas parlamentares e festas de Carnaval devem ser focos do TCE-CE no 1º trimestre de 2026

Os dois temas devem ser prioritários nas ações de fiscalização do órgão.

Luana Barros
Há 1 hora
Congresso Nacional.
PontoPoder

Congresso aprova Orçamento de 2026 com corte no Pé-de-Meia e salário mínimo de R$ 1.621

O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025
Fux usando toga preta está sentada em uma cadeira estofada em uma sala de tribunal. À frente dela há um microfone e um computador. Ao fundo, aparece outra pessoa desfocada, também em trajes formais. Imagem usada em matéria sobre ministro suspender bloqueio de Bets para beneficiários do Bolsa Família.
PontoPoder

Fux suspende bloqueio de bets para beneficiários do Bolsa Família e BPC

Proibição agora só valerá para novos cadastros.

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025
Sóstenes Cavalcante durante coletiva.
PontoPoder

Dino determina quebra de sigilo bancário e acesso a mensagens de Sóstenes e Jordy

Dinheiro em espécie foi apreendido em endereço ligado ao líder do PL.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro em julgamento da denúncia do núcleo 1. Imagem usada em matéria sobre perícia da PF concluir que ex-presidente precisa de cirurgia.
PontoPoder

Perícia da PF conclui que Bolsonaro precisa de cirurgia de hérnia

O documento foi apresentado ao ministro Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Foto de Jair Messias Bolsonaro em julgamento da denúncia do núcleo 1 em março de 2025. Imagem usada em matéria onde Moraes rejeita recurso do ex-presidente.
PontoPoder

Moraes rejeita recurso de Bolsonaro e mantém condenação por tentativa de golpe de Estado

A decisão foi proferida nesta sexta-feira (19).

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025
Evandro Leitão (PT)
Inácio Aguiar

Evandro promete uso de inteligência artificial no atendimento à saúde em Fortaleza

Prefeito diz que assistentes virtuais serão criados para abordar a população nas redes sociais sobre tratamentos e consultas

Inácio Aguiar
19 de Dezembro de 2025
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)
Inácio Aguiar

Parangaba e Conjunto Ceará: para onde Evandro Leitão quer levar grandes investimentos em 2026

Prefeito anuncia início de intervenções em vias para desafogar o tráfego em áreas estratégicas

Inácio Aguiar
19 de Dezembro de 2025
Imagem dividida mostra, à esquerda, o deputado federal Sóstenes Cavalcante de terno em ambiente parlamentar na Câmara dos Deputados e, à direita, quantidade de dinheiro em espécie apreendida em endereço ligado ao parlamentar durante operação da Polícia Federal (PF).
PontoPoder

PF apreende R$ 430 mil em local ligado ao deputado Sóstenes Cavalcante

Parlamentar é alvo de operação que apura o desvio de cotas.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Os deputados Sóstenes Cavalcante (PL) e Carlos Jordy (PL) em plenário.
PontoPoder

Sóstenes e Jordy são alvos da PF suspeitos de desvio de cota parlamentar

Agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão, expedidos por determinação do ministro Flávio Dino.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Foto da mesa da Câmara de Fortaleza durante a sessão desta quinta-feira (18).
PontoPoder

Cinco mudanças históricas aprovadas pela Câmara de Fortaleza em 2025

No primeiro ano da atual legislatura, plenário da Casa se debruçou em projetos que representam marcos para Fortaleza. O Diário do Nordeste apresenta quais são eles.

Bruno Leite
19 de Dezembro de 2025
Deputado Federal Missionário José Olímpio (PL).
PontoPoder

Suplente de Eduardo Bolsonaro é notificado para assumir mandato

Os deputados do PL Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem tiveram os mandatos cassados.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Duas pessoas usando ternos escuros aparecem lado a lado em um ambiente legislativo. Cada uma está posicionada diante de um microfone, com bandeiras e o plenário ao fundo. Ambas vestem camisas sociais claras e gravatas, transmitindo um contexto formal de pronunciamento ou sessão parlamentar.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm mandatos cassados pela Câmara

O presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta, assinou a decisão.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' com filhas de Silvio Santos
PontoPoder

Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' com filhas de Silvio Santos

Cantor disse que as filhas de Silvio Santos estavam "se prostituindo" para o Governo Federal.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Deputados estaduais no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Alece aprova orçamento de R$ 48,2 bilhões do Governo Elmano para 2026, valor recorde para a gestão

Previsão orçamentária é referente ao último ano do atual mandato do governador do Ceará.

Marcos Moreira
18 de Dezembro de 2025
Romeu Aldigueri durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Presidente da Alece faz balanço de 2025 e pede a deputados ‘debate em alto nível’ no ano eleitoral

Romeu Aldigueri abriu a última sessão do ano com o panorama do primeiro ano à frente da Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
18 de Dezembro de 2025
Foto de Leo Couto, presidente da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Leo Couto faz balanço de 2025 da CMFor, com foco em inovações e prestação de serviços à população

Neste ano, Legislativo da Capital implementou plataforma de digitalização de processos e remodelou itinerância da Casa.

Bruno Leite
18 de Dezembro de 2025
Imagem de Augusto Heleno para matéria sobre Alzheimer.
PontoPoder

Moraes amplia prazo da PF para concluir perícia médica de Augusto Heleno

Laudo pode ser entregue até dia 26 de dezembro.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Lula nega privatização dos Correios; veja vídeo
PontoPoder

Lula nega privatização dos Correios; veja vídeo

Segundo Lula, a empresa seguirá pública, mas poderá estabelecer parcerias com o setor privado.

*Nathália Paula Braga.
18 de Dezembro de 2025