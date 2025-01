TCE acompanha gastos com Carnaval no Ceará; veja municípios com mais investimentos

Fortemente aguardado por foliões e pelo setor do turismo, o Carnaval mobiliza prefeituras com programações culturais. Em 2025, os contratos dessas gestões com artistas e empresas despertaram atenção especial do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), que recentemente instaurou um Grupo de Trabalho de acompanhamento dos gastos para a época, a fim de estimular a transparência.

Aliado a isso, gestores e responsáveis poderão executar suas ações com base nas orientações legais e de boas práticas contidas na Cartilha “Carnaval Transparente 2025”, disponibilizada no portal de mesmo nome.

"Como toda a iniciativa que o tribunal tem adotado ultimamente, como a própria 'Transição Responsável', a gente começa com um aspecto educacional, de capacitação. A gente lançou a cartilha da transição e passou a monitorar. Depois, vem a fase da análise desse processo, de (detectar) onde houve problemas. Da mesma forma, no 'Carnaval Transparente'[...], nós vamos depois fazer um monitoramento do que ocorreu e, se e onde houver problemas, nós vamos entrar com as medidas cabíveis", explicou o presidente do TCE-CE, Rholden Queiroz, durante o Seminário Aprece Novos Gestores 2025, no Centro de Eventos, nesta terça-feira (28).

"A nossa ideia não é barrar o Carnaval. A gente entende que o Carnaval promove a cultura, o lazer, o turismo. Não existe da parte do Tribunal a intenção de ir contra a festa em si. (O objetivo é) que seja feita de acordo com os trâmites legais e dentro dos preços de mercado", completou.

O material, elaborado pela Secretaria de Controle Externo (Secex) do TCE Ceará, também informa as irregularidades mais comuns nas contratações envolvendo períodos festivos, apresentando recomendações para evitar tais situações.

Carnaval no Ceará

Até agora, os maiores investimentos, como esperado, concentram-se na zona litorânea, onde as programações de Carnaval tradicionalmente são mais robustas e atraem mais foliões. Contudo, não se restringem a essa região. Confira abaixo o ranking de cidades com maiores gastos para a época:

Aquiraz: R$ 3.495.000;

São Gonçalo do Amarante: R$ 1.900.000;

Fortaleza: R$ 1.787.500;

Maranguape: R$ 1.300.000;

Jaguaruana: R$ 1.200.000;

Aracoiaba: R$ 1.200.000;

Paracuru: R$ 600.000;

Tianguá: R$ 250.000;

Crateús: R$ 200.000;

Solonópole: R$ 105.340,50.

O TCE considera os valores totais de contratações de Artistas e Infraestrutura, Auxílios, Subvenções, Patrocínios e Concessões Onerosas.