Reconduzido ao comando do MDB Ceará, Eunício é citado por presidente da Assembleia: 'Futuro senador'

O deputado federal Eunício Oliveira foi reconduzido ao comando do MDB no Ceará em convenção da sigla realizada no município de Viçosa do Ceará, na noite da última sexta-feira (2). Durante o evento, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB) defendeu o nome do emedebista como candidato ao Senado no próximo ano.

No grupo governista, a disputa para quem será indicado a disputar as duas vagas do Estado no Senado Federal tem sido acirrada, por isso o apoio recebido por Eunício dá ainda mais peso às declarações de Aldigueri. O emedebista também não esconde o interesse em retornar ao cargo que ocupou entre 2010 e 2018 — quando foi derrotado ao concorrer à reeleição.

"Estamos todos juntos lutando pelo Ceará, por um Ceará que não envolva fofoca, discussão e dúvida. Nós não temos dúvidas, é reeleger Elmano de Freitas aqui no Estado, eu, Camilo (Santana) e todos esses deputados. Essa convenção com certeza será um ponto de partida para elegermos vários deputados estaduais e, se Deus quiser, um senador da República para representar o povo do Ceará”, disse o ex-senador em seu discurso.

Eunício ainda reforçou a aliança que tem com o grupo governista e destacou a liderança do ministro Camilo Santana (PT), que lidera a aliança.

“O MDB se aliou a um projeto que não é um projeto de poder, mas um projeto de desenvolvimento do Ceará. Essa relação próspera de amizade nasceu de dois homens públicos, ele aqui no Ceará candidato a governador — e venceu as eleições — e eu, presidente do Congresso Nacional, mas nós éramos dois homens públicos e tínhamos responsabilidade por esse Estado. Nós fizemos um compromisso mútuo de trazer o interesse do Estado para ser superior às nossas questões”, afirmou Eunício.

“Futuro senador”

Romeu Aldigueri também fez um resgate histórico do período em que o emedebista esteve no Senado Federal para defender o retorno do político à Casa.

“É o futuro senador da República Eunício Oliveira. O Ceará está perdendo muito há sete anos, o Ceará perdeu uma grande oportunidade, não existe, na história moderna do século XX para cá, um homem que tenha trazido mais recursos para o Ceará e para as prefeituras do que Eunício Oliveira”, disse Aldigueri.

“Ele ajudou a todos e a todas, eu era prefeito de Granja e ele ajudou sem olhar a quem, mandou recursos para as 184 cidades do Ceará e ajudou muitissimo o então governador e hoje ministro Camilo Santana. O Ceará deve muito a você e os cearenses vão reparar esse erro histórico, porque colocaram lá uma pessoa que não ajuda o Estado, não trabalha pelo Estado, são sete anos de marasmo. Nós queremos um senador que nos represente e o troco será nas urnas lhe colocando lá no ano que vem”, concluiu.

Disputa acirrada

A mais de um ano do pleito eleitoral, integrantes do grupo de aliados do governador Elmano de Freitas (PT) apontam pelo menos oito nomes cotados para disputar o Senado. Além de Cid Gomes, que disputaria uma reeleição, e Eunício Oliveira, a lista inclui os deputados federais José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB) e Luizianne Lins (PT), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), o ex-vice-governador Domingos Filhos (PSD) e o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

No último dia 7 de abril, Luizianne foi lançada por aliados como pré-candidata. Na ocasião, ela disse que "ninguém pode fugir às tarefas que coletivamente estão colocadas".

Atual detentor do cargo, Cid Gomes já disse reiteradas vezes que não pretende disputar a reeleição, contudo seu nome ainda aparece no horizonte de possibilidades do grupo governista. Desde o início deste ano, o político defende a candidatura Júnior Mano para o cargo.

Durante participação na live do PontoPoder, em 10 de abril, foi a vez de Guimarães dar uma fala mais enfática sobre sua pré-candidatura.

“O PT tendo uma vaga para o Senado no Ceará, esqueça, o nome é José Nobre Guimarães. Pode cobrar isso de mim”, disse. O parlamentar também revelou que Lula já “disse na frente do Elmano e do Camilo que o Guimarães é o senador do Ceará”.

Na conversa, o petista também sinalizou para uma candidatura do MDB no Ceará, repetindo a dobradinha que elegeu José Pimentel e o próprio Eunício Oliveira em 2010.

“Quer sinal mais forte de que eu represento o projeto nacional? É claro, o Lula gosta muito do Eunício, então é uma grande possibilidade. Onde vou, todo mundo pergunta, essa é a dupla que vai disputar?”, revelou Guimarães (PT).