Cid defende Júnior Mano para Senado e quer Romeu Aldigueri como deputado federal

O senador Cid Gomes (PSB) voltou a defender o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) para disputar o Senado em 2026 e revelou o desejo de ter Romeu Aldigueri (PSB), atual parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará, na Câmara dos Deputados. As posições do político foram reforçadas durante discurso no Congresso Estadual do partido, realizado na manhã deste domingo (27), em Fortaleza.

Na ocasião, Cid explicou que o acordo para a possível candidatura foi feito antes da filiação de Júnior Mano à legenda – oficializada em dezembro do ano passado – como já havia revelado em entrevista ao PontoPoder. “‘Amigo [Júnior Mano], venha para o PSB’. E eu assumo com você o seguinte compromisso: se o partido tiver um lugar na chapa majoritária de 2026, eu me comprometo de que a pessoa é você’”, relembrou na fala desta manhã.

O atual senador enfatizou, ainda, que se trata de um acordo “pessoal”, mas que vai buscar convencer as vozes que pensam diferente dentro do partido, ao defender que Júnior Mano “é hoje o deputado federal cearense que tem mais prefeitos e prefeitas vinculados a ele”.

“Se o Júnior Mano for para senador, óbvio, ele não é deputado federal, não é isso? Ele não pode disputar dois mandatos ao mesmo tempo. E a gente fica com todos, o partido fica com todos os colégios dele, que não são poucos. Nós estamos falando aí de mais de 250.000 votos para ajudar aos que precisam de uma complementação”. Cid Gomes Senador do Ceará pelo PSB

Em discurso no encontro, Júnior Mano afirmou que está “preparado para essa missão e querendo também”, mas que vai atuar para encontrar o consenso dentro do partido e junto a lideranças políticas. “Ninguém faz nada por imposição. A gente faz com o diálogo, a gente faz construindo pontes”, frisou.

Já em entrevista coletiva, o deputado federal confirmou que já conversou sobre a pré-candidatura com João Campos, prefeito de Recife e próximo presidente nacional do PSB, e com Eudoro Santana, presidente reeleito da sigla no Ceará.

“Tem que conversar com todos os filiados, com todos os deputados, para a gente que está entrando também, faça essa soma de esforços para a gente poder chegar aí em 2026 sem nada traumático”, evidenciou.

Próximo presidente nacional do PSB, João Campos participou do congresso da sigla no Ceará

JOÃO CAMPOS DEFENDE AUTONOMIA ESTADUAL

Participando do Congresso do PSB, João Campos foi questionado sobre a possível candidatura de Júnior Mano para o Senado. No entanto, o prefeito de Recife defendeu apenas a autonomia do Diretório Estadual para a escolha do nome e que a decisão será “rigorosamente cumprida a nível nacional”.

“Eu tenho certeza que o PSB do Ceará vai tomar as melhores decisões no momento eleitoral. Agora é o tempo da política, o tempo da eleição se dá a partir do próximo ano”, reiterou.

Além de João Campos, o Congresso do PSB Ceará contou com dezenas de políticos da agremiação, como prefeitos de cidades cearenses e parlamentares, além de outras lideranças estaduais e municipais. Na oportunidade, Eudoro Santana e Cid Gomes foram reconduzidos à presidência e à 1ª vice-presidência da legenda, respectivamente.

ROMEU ALDIGUERI NO CONGRESSO NACIONAL

Ainda durante o evento, Cid Gomes defendeu o nome do deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) para disputar uma vaga à Câmara dos Deputados. Atualmente, o parlamentar é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“No que depender de mim, será futuro deputado federal. Onde assim vai fazer, ele sozinho, sem precisar de ninguém, de ninguém que eu digo é voto de outro candidato, o quociente partidário, nós vamos bater 200 mil votos para deputado federal”, salientou o senador.

Por sua vez, Romeu pontuou apenas que “estamos prontos para o que o partido decidir”, sem citar diretamente a posição de Cid Gomes sobre o seu futuro político.