Sem partido, Chagas Vieira não descarta candidatura: ‘O pessoal tem que controlar a ansiedade’

Cotado por integrantes da base governista como candidato ao Senado no próximo ano, o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, não descarta que sua estreia nas disputas eleitorais ocorra no próximo ano. O titular da Pasta, que atualmente não tem filiação partidária, defende que os outros pré-candidatos “controlem a ansiedade”.

Chagas participou, na quinta-feira (15), da live do PontoPoder. Ele disse que seu foco no momento é trabalhar na administração do Governo Elmano de Freitas (PT).

“Não tenho partido à vista, sinceramente. Começou a ter um movimento, até pela postura de enfrentamento (contra a oposição) que eu passei a ter, de umas pessoas dizendo que estou querendo ser candidato, alguns deputados e o próprio ministro Camilo (Santana) dizendo que sou um grande nome. (...) No momento, meu foco absoluto tem sido trabalhar. Acho que a melhor forma de fazer política é trabalhar e dar resultado”, disse.

Atualmente, a lista de pré-candidatos citados por integrantes da base do Governo já caminha para uma dezena de nomes. Além do senador Cid Gomes (PSB), que disputaria uma reeleição, a lista inclui os deputados federais José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB) e Luizianne Lins (PT), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o próprio Chagas Vieira.

“Tem candidato demais. Eu acho que, aliás, o pessoal tem que controlar um pouco a ansiedade” Chagas Vieira Secretário-chefe da Casa Civil

Chagas Vieira, atualmente, não é filiado a partido político. Ele, no entanto, reconhece que a possibilidade de se lançar candidato — seja ao Senado, seja a outro cargo — deve ocorrer mais próximo das eleições.

Veja também PontoPoder Chagas Vieira diz que polícias do Ceará e do Rio trocam informações constantes para combater facções PontoPoder Chefe da Casa Civil diz que Estado nunca pensou em fechar o César Cals e anuncia reforma na unidade

“Eu não vou descartar, mas não é o que eu estou pensando no momento. Lá a gente vê as circunstâncias e os desafios (...) Por enquanto, é muito ‘oba, oba’”, disse.

“O que vai acontecer daqui para frente, se vou me filiar, para qual partido vou, se serei candidato mais para frente? Eu não sei, sinceramente, acho que ainda falta muito tempo, acho que anteciparam muito essa discussão, nunca vi uma eleição tão antecipada”, concluiu.