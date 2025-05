Chagas Vieira defende candidatura à reeleição de Cid Gomes ao Senado

O secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, defendeu que o senador Cid Gomes (PSB) dispute a reeleição no próximo ano. Em entrevista na live do PontoPoder, na quinta-feira (15), ele disse ainda que, mesmo com a resistência do senador e concorrer novamente ao cargo, a manutenção do mandato do parlamentar “seria importante para o Ceará”.

O próprio Chagas é cotado como postulante ao cargo, contudo, durante a live, ele disse que esse não é seu foco no momento. O político conversou com os editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes, e reforçou que sua prioridade atual é trabalhar na administração do Governo Elmano de Freitas (PT).

“Desejo que ele realmente vá para a reeleição pelo papel que ele ocupa, pelo trabalho que faz no Senado. Ele é uma voz muito importante, é uma pessoa muito experiente e séria, que engrandece o Senado. Então eu acho que será muito importante para o Ceará se ele continuar no Senado, muito importante. Eu acho ele um grande quadro, um grande político, um grande homem, um grande parceiro” Chagas Vieira Secretário-chefe da Casa Civil

Cid também reforçou que não há chances de rompimento entre Cid e o grupo governista.

“Eu tenho muito respeito, carinho e admiração por ele, não só eu, mas todos nós. Então, quando eu disse que o Cid vai estar junto para a eleição de Elmano, é porque ele disse isso publicamente. Eu não estou falando como porta-voz do senador Cid, ele próprio disse publicamente. E ele não é um cara que tem duas palavras, ele é um cara que defende aquilo que ele defende, ele realmente segue. Então eu tenho certeza absoluta que ele vai estar nesse projeto”, concluiu.

Fim de mandato

Apesar do apoio de Chagas — e de outras lideranças políticas do grupo governista —, Cid Gomes tem resistido à possibilidade de disputar a reeleição. O político defende o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) para concorrer ao cargo.

No fim do mês passado, Cid explicou que o acordo para a possível candidatura foi feito antes da filiação de Júnior Mano à legenda – oficializada em dezembro do ano passado.

Além de Chagas, Cid e Mano, a lista de pré-candidatos para o Senado em 2026 tem pelo menos mais cinco nomes: os deputados federais José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD).