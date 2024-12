PontoPoder Contexto: Cid nega rompimento com Elmano e coloca panos quentes na crise; ouça

No PontoPoder Contexto deste sábado (7), os jornalistas Wagner Mendes e Igor Cavalcante analisam o cenário político do Ceará logo após recuo do senador Cid Gomes (PSB) sobre rompimento com o governador Elmano de Freitas (PT).

O programa terá o quadro Mais Vozes, com reportagem de Ingrid Campos, sobre como o avanço do fenômeno de envelhecimento da população brasileira e a discussão sobre assistência a cuidadoras e cuidadores parentais tem ganhado espaço na agenda política.

O programa também traz os bastidores da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no quadro "O que vi no Legislativo". O PontoPoder Contexto vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas de áudio.