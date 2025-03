PontoPoder Contexto: Entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Heráclito Vieira

A edição do PontoPoder Contexto, que vai ao ar neste sábado (15), traz uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Heráclito Vieira, que fala sobre os eixos que deverá trabalhar nos próximos dois anos à frente da Corte.

O programa aborda também os bastidores da política cearense, com os movimentos da base governista e as últimas novidades sobre a reforma administrativa do prefeito Evandro Leitão (PT) que foi aprovada pelos vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza.

Para comentar esses assuntos, o programa tem a participação da editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e do repórter Bruno Leite. A apresentação é do editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes.

O PontoPoder Contexto vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas de áudio.