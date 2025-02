PontoPoder Contexto: Os novos líderes de Evandro e Elmano e o que vem por aí na Prefeitura de Fortaleza

No episódio deste sábado (8), o PontoPoder Contexto traz entrevistas com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), com o líder da gestão municipal no Legislativo, Bruno Mesquita (PSD), e com o líder do Governo Elmano (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Guilherme Sampaio (PT).

O podcast conversou com o chefe do Executivo sobre as prioridades da gestão e as primeiras medidas adotadas já neste ano.

Com os parlamentares, o bate-papo foi sobre matérias já aprovadas nas Casas Legislativas e as urgências a serem discutidas.

O PontoPoder Contexto é apresentado pelo repórter do PontoPoder, Igor Cavalcante, e vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas de áudio.