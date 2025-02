PontoPoder Contexto: Entrevista com a vereadora Adriana Almeida, que assume a Procuradoria Especial da Mulher na CMFor

A edição do PontoPoder Contexto, que vai ao ar neste sábado (22), traz uma entrevista com a vereadora Adriana Almeida (PT), que assumiu nessa semana o comando da Procuradoria Especial da Mulher, na Câmara Municipal de Fortaleza. A parlamentar falou dos desafios e do papel que a procuradoria tem na defesa das mulheres.

O programa aborda ainda as últimas notícias das tratativas pré-eleitorais da base e oposição para o pleito do ano que vem.

O bate-papo conta ainda com a participação da editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e do repórter Igor Cavalcante. A apresentação é do editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes.

O PontoPoder Contexto vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas de áudio.