O ator Pedro Waddington está interpretando o personagem Tiago Almeida Roitman no remake da novela "Vale Tudo", seguindo os passos de Fábio Villaverde, que deu vida ao personagem na versão original de 1988. Na trama, ele é filho de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Heleninha Roitman (Paolla Oliveira), e vive diversos dramas familiares envolvendo a matriarca.

Quem é o ator Pedro Waddington

Chamando a atenção pelo seu talento e aparência familiar, o público logo descobriu mais informações sobre Pedro. Filho da atriz Helena Ranaldi e do diretor de televisão Ricardo Waddington, o ator chegou a trabalhar como modelo e ator de teatro antes de decidir ingressar na televisão.

Legenda: Helena Ranaldi é mãe do ator Pedro Waddington Foto: Reprodução/Instagram

Aos 27 anos, ele também é sobrinho do diretor de cinema Andrucha Waddington, que é casado com a atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz.

Com estreia na televisão, Pedro carrega muitas similaridades das feições da mãe, que esteve em novelas como "Mulheres Apaixonadas" e "Laços de Família".

Qual é a história do Tiago em 'Vale Tudo'?

Em "Vale Tudo", Tiago Almeida é o filho único de Marco com Heleninha. Apesar de ser bastante inteligente, e ter crescido em um lar extremamente cuidadoso, ele sentia falta de amor e está em busca do "amor de sua vida".

Na trama, ele tem o sonho de ser maestro, sendo um amante de música clássica. Também tem diversos conflitos com o pai, com quem não se identifica, ficando sempre do lado da mãe.

