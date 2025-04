Descubra sete maldades que Maria de Fátima fez na primeira versão de 'Vale Tudo'

Caso a autora Manuela Dias siga o mesmo roteiro de vilania de Maria da Fátima no remake de "Vale Tudo", o repertório de maldades da personagem vai ser extenso. Do começo ao fim da primeira versão da obra, ela engana, maltrata e até rouba quem está ao redor dela.

O Diário do Nordeste assistiu à obra original e elencou as grandes maldades da personagem. Vale lembrar que, apesar de ser um remake, a novela pode ter alterações da autora sobre os atos da personagem.

Vender a casa da família e deixar a mãe na rua

Legenda: Raquel deixa Foz do Iguaçu após Maria de Fátima vender casa da família Foto: Reprodução/TV Globo

Em "Vale Tudo" de 1988, a primeira grande maldade de Maria de Fátima acontece no primeiro capítulo e contra a própria mãe — a personagem Raquel (Regina Duarte).

Após a morte do avô, Maria de Fátima recebe de herança a casa em que ela vivia com ele e a mãe. Em seguida, ela tenta convencer Raquel em vender o imóvel para viverem no Rio de Janeiro (RJ).

Sem êxito, Maria de Fátima vende a casa sem a mãe saber, pega o dinheiro e vai para o Rio sem a mãe. Ao chegar de um dia de trabalho, Raquel vai para casa é avisada pelos vizinhos que a filha deixou ela na rua sem ter onde morar.

O mesmo fato já aconteceu no remake, no primeiro capítulo, exibido na noite de segunda-feira (1º).

Maria de Fátima separa Raquel de Ivan

Legenda: Maria de Fátima e Odete Roitman viram aliadas em trama Foto: Reprodução/TV Globo

Uma das principais maldades de Maria de Fátima é um pedido feito por Odete Roitman, interpretado por ​Beatriz Segall na obra original. As duas vão se conhecer e vão se tornar aliadas.

Sabendo do interesse de Maria de Fátima em Afonso (Cássio Gabus Mendes), Odete busca a filha de Raquel para fazer um acordo.

Na conversa, a empresária pede que Maria de Fátima acabe com o relacionamento de Raquel e Ivan, para que ele possa ficar com a Heleninha (Renata Sorrah).

Em troca, caso Maria de Fátima consiga separar os dois, Odete promete a ela o casamento com Afonso.

Taxista é enganado por Maria de Fátima

Legenda: Maria de Fátima deixa uma banana de pagamento para taxista Foto: Reprodução/TV Globo

Logo ao chegar no Rio de Janeiro, a personagem pega um táxi no aeroporto. O primeiro local que ela vai é até a casa do pai. Ela não encontra ele no prédio onde ele vive e segue percurso com o taxista até uma loja. Ela desce, pega uma caixa e volta ao táxi par a seguir com a viagem.

Ao chegar no prédio do pai, ela pergunta ao porteiro sobre a distância até ali e descobre que foi enganada.

Ela, então, decide enganar o taxista. Novamente, ela sai com ele, pede para ele parar em uma loja. Ela retorna com uma caixa, pede para o motorista esperar por ela e deixa o carro.

Após se distanciar do veículo, ela foge do local sem pagar a corrida. O taxista abre a caixa deixada por ela e encontra apenas uma banana.

Maria de Fátima separa Solange de Afonso

Legenda: Solange teve diferentes conflitos com Afonso até se separarem Foto: Reprodução/TV Globo

Uma das principais ações da ambiciosa Maria de Fátima — em um grande volume de capítulos — são as investidas da personagem, aliada ao modelo César (Carlos Alberto Riccelli), contra a jornalista Solange Duprat (Lídia Brondi). A profissional da comunicação tem um relacionamento com Afonso Roitman no início da novela.

Maria de Fátima sempre colocou como prioridade que para ficar rica precisa de um casamento com um homem rico e ela observa a amizade com Solange como um meio de chegar em Afonso.

Por uma série de acontecimentos, Maria de Fátima vai morar no mesmo apartamento de Solange e Sardinha. Ela arma uma série de situações para que Solange e Afonso se separem. Por fim, ela consegue que os dois terminem. Já perto do fim da obra, o ex-casal descobre todas as armações realizadas pela vilã.

Maria de Fátima planeja acidente para Solange perder bebê

Legenda: Carro teve freios cortados Foto: Reprodução/TVGlobo

Fátima descobre que Solange está grávida de uma criança que pode ser de Afonso.

Ao saber que a jornalista vai tirar uns dias de licença, ela planeja — junto a César — armar um acidente de carro para matar o filho de Solange.

O acidente acontece, mas Solange não perde a criança.

Rouba joia e deixa empregada ser culpada por crime

Legenda: Maria de Fátima rouba pulseira para pagar uma dívida e empregada doméstica leva culpa Foto: Reprodução/TV Globo

Uma das grandes maldades de Maria de Fátima acontece após uma crise da personagem Heleninha.

Celina tenta acalmar ela e deixa uma pulseira valiosa cair no quarto da sobrinha. Ao sair, Maria de Fátima leva o objeto para tentar pagar uma dívida que está sendo cobrada pelo marido.

Com o sumiço do objeto de valor, Celina aciona a polícia. Coincidentemente, a empregada da casa está se preparando para visitar familiares no interior. A polícia desconfia dele e leva para delegacia com objetivo de ser interrogada. No decorrer do depoimento, Celina descobre que Maria de Fátima foi quem roubou a pulseira. Ela liga para delegacia e diz que encontrou a joia.

Por saber segredos de Celina, Maria de Fátima obriga a irmã de Odete a ficar calada sobre o roubo.

Vendeu o próprio filho para estrangeiros

Legenda: Maria de Fátima vende criança para casal de estrangeiros Foto: Reprodução/TV Globo

Na reta final da novela, após ser abandonada pela mãe, por Odete e Afonso, a personagem Maria de Fátima vende o próprio filho por US$ 25 mil a um casal estrangeiro. A ideia dela é pegar o dinheiro para fugir do país e começar uma nova vida.

O problema é que ela é desmascarada e Raquel consegue recuperar o próprio neto no aeroporto ao descobrir que o casal estrangeiro está de saída do país.