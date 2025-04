Maria de Fátima, de 'Vale Tudo', ganha perfil no Instagram e já tem mais de 10 mil seguidores

A personagem Maria de Fátima, interpretada pela atriz Bella Campos, em "Vale Tudo", ganhou um perfil oficial no Instagram. Com mais de 10 mil seguidores, a conta @fatimaaciolireal possui apenas uma foto, tirada pela vilã no segundo capítulo da novela, exibido na última terça-feira (1º).

O registro tem localização no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Na trama, a personagem, que sonha em ser influenciadora, se muda para o hotel após vender a casa da família em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Essa não é a primeira vez que a TV Globo cria um perfil fictício para personagens das telenovelas. Em 2019, Paolla Oliveira, de "A Dona do Pedaço", também ganhou uma página na rede social para a personagem Vivi Guedes e chegou a alcançar mais de 3 milhões de seguidores.

Bella Campos em "Vale Tudo"

A atriz e influencer Bella Campos foi escalada em "Vale Tudo" após um longo processo de audições. Em entrevista à colunista Márcia Pereira, ela compartilhou o preparamento para a personagem, que conta com o apoio de diversos profissionais.

"A gente tem preparadores de elenco que nos ajudam em diferentes áreas, como a fonoaudióloga que trabalha o sotaque, a preparadora corporal que me ajuda a entender o corpo da Maria de Fátima, e a preparadora geral que faz o encontro de todos os atores”, disse a atriz.