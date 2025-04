Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 14 de abril

A semana começa com a força da Lua Cheia em Escorpião, intensificando emoções, revelando verdades ocultas e promovendo uma profunda compreensão sobre o que precisa ser deixado para trás. Essa lua não aceita superficialidades — ela quer mergulho, verdade e transformação.

Ao longo do dia, a oposição entre Marte e Plutão se forma no céu, sinalizando um embate entre forças internas: agir ou controlar? Mudar ou resistir? O segredo está em encarar o que está oculto, aceitar o fim de um ciclo e usar sua energia de forma consciente. O que você precisa finalizar para se sentir inteiro de novo?

Signo de Gêmeos hoje

Sua rotina precisa de ajustes. A Lua Cheia em Escorpião revela o que está em desequilíbrio no dia a dia e na saúde. Marte em tensão com Plutão exige inteligência emocional para lidar com pressões no trabalho. Use sua mente para transformar padrões repetitivos e se reorganizar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.