Influenciador Raphael Fonseca é agredido durante desfile na SPFW e acusada se pronuncia; assista

O artista visual e diretor criativo Raphael Fonsec usou suas redes sociais para denunciar um momento de violência durante a 59ª edição da São Paulo Fashion Week, na quinta-feira (10). A ação foi registrada em um vídeo que tem circulado nas redes sociais.

“Ontem passei por uma situação, um caso não isolado, mas por muitos velado que foi de ser ameaçado psicologicamente e agredido por esse casal”, escreveu o influenciador na legenda da publicação.

Na imagem é possível ver um homem discutindo com Raphael, falando perto do seu ouvido. Em seguida, a mulher que acompanhava o denunciado empurra o artista várias vezes e grita com ele.

Ela foi identificada como Juliana Dias, uma neurologista. Após a repercussão do caso, ela publicou em seu Instagram um pronunciamento, neste sábado (12).

“Reconheço, com humildade e serenidade, que minha presença no local poderia ter sido evitada, especialmente diante das circunstâncias que envolviam o momento. Errei na forma, não no caráter. Não houve dolo, privilégio ou afronta. Houve humanidade”, escreveu a médica.

CONFIRA O MOMENTO DA DISCUSSÃO

COMO COMEÇOU

Em entrevista à TV Globo, o diretor contou que o desentendimento teve início quando o casal exigiu que ele sentasse no chão para não atrapalhar a visão deles. Segundo ele, a médica pediu com educação inicialmente, mas ficou alterada após a recusa.

“Eu falei: ‘não vou sentar’. Expliquei que todo mundo conseguiria ver, que o desfile passaria por ali. E me virei. Foi aí que ela bateu no meu braço e falou: ‘Se você não sentar, vai ter que sair daqui’. Já alterada”, disse Raphael.

Ainda em seu pronunciamento, Juliana narra o mesmo episódio e explica que outras pessoas sentaram, mas que o artista se recusou, e que isso teria motivado a “explosão”.

"Acabei empurrando ele, esbravejei contra ele. Ali eu realmente explodi. Não porque eu sou racista ou homofobia, jamais. Era um atrito pontual como uma briga de trânsito. Eu reconheço que perdi a cabeça. Jamais era a minha intenção agredi-lo. Um sofri uma provocação continua daquele rapaz"”, contou ela.

