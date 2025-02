Entregador é agredido por se recusar a subir com o pedido em Natal

Um entregador de aplicativo foi agredido por um cliente no último sábado (15), em Natal, no Rio Grande do Norte, após se recusar a entrar no prédio com o pedido. O caso foi registrado no bairro de Lagoa Nova e, segundo o Metrópoles, gerou uma mobilização entre motoboys da região.

De acordo com testemunhas, o entregador se recusou a subir com o pedido porque a embalagem estava muito pesada. O cliente, que seria um professor, teria se indignado com a atitude dele, o derrubado da moto e rasgado sua bolsa de entregas.

"Ele rasgou minha bolsa", disse o trabalhador em um vídeo gravado após o ocorrido. A vítima contou ainda que ficou com a boca sangrando e que se abalou com a situação.

Investigação

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia de Natal. Tanto o agressor como o entregador prestaram depoimento no domingo (16).

As identidades dos envolvidos não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades.