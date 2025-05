Fortaleza x Colo-Colo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de 15 dias sem jogar em casa, o Fortaleza retorna a Arena Castelão nesta terça-feira (6), às 21h30, para enfrentar o Colo-Colo pela quarta rodada da Libertadores. É o primeiro jogo da volta na fase de grupos. O confronto é marcado de tensão pelo contexto com o cancelamento da partida em Santiago, no Chile, após a invasão da torcida aos gramados e a morte de dois torcedores na parte de fora do estádio no último dia 10 de abril.

O Fortaleza segue pressionado por estar há nove jogos sem vencer em campo. Nas últimas cinco partidas, foram quatro empates: na Libertadores, o Atlético Bucaramanga (1x1); na Série A, o Sport (0x0) e o São Paulo (0x0); e na Copa do Brasil, o Retrô (1x1). Na Libertadores, no grupo E, o Tricolor ocupa a 3ª colocação, com quatro pontos, após vencer por W.O ficar com três pontos e o placar de 3 a 0, determinado pela Conmebol, diante do cancelamento do jogo contra o Colo-Colo. O duelo tem uma simbologia especial para Juan Pablo Vojvoda, que completa 300 jogos à frente do Leão do Pici.

O Colo-Colo está na última colocação do grupo E, com dois pontos. Nas últimas sete partidas, foram quatro empates, duas derrotas e uma vitória, contra o Coquimbo Unido, no Campeonato Chileno, por 2x0 no último dia 26. Pela Libertadores, o Colo-Colo empatou em 1 a 1 contra o Racing, com portões fechados.

As duas equipes vão para o quarto confronto, todos pela Libertadores. Com a exceção da partida com resultado determinado pela Conmebol para o Tricolor de Aço, foram dois duelos de ida e volta, com uma vitória para cada equipe, em 2022.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Juan Pablo Vojvoda pode ter um Departamento Médico com até sete atletas, caso o zagueiro Gustavo Mancha for confirmado no boletim médico divulgado uma hora antes da partida. O atleta foi substituído no jogo contra o São Paulo após sentir dores no tornozelo esquerdo.

O DM tem o atacante Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda), os laterais Tinga e Diogo Barbosa (entorse no tornozelo direito) e Gaston Ávila (trauma na mão direita).

O zagueiro Brítez, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo desde o dia 26 de março, está em transição desde o boletim divulgado na última sexta-feira (2). Rodrigo, volante que chegou na última janela de contratação, segue em condicionamento físico.

COMO CHEGA O COLO-COLO

O técnico Jorge Almirón não tem desfalques. Em compensação, tem a pressão de vencer a partida, considerado o jogo mais importante do ano. Caso o “El Cacique” perca para o Fortaleza, o caminho para a eliminação fica mais próximo.

O treinador nos últimos três jogos optou por usar três formações diferentes, analisando os adversários e contexto de cada partida, tentando um encaixe positivo da equipe. Foram 18 atletas utilizados em três partidas, repetindo apenas Saldívia e Correa.

A expectativa é que a equipe chilena seja baseada na formação tática usada pelo Racing.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela Paramount+.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, David Luiz, Bruno Pacheco; Pol Fernández, Lucas Sasha, Martínez; Yago Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Colo-Colo: Cortes; Isla, Saldivia, Amor, Vegas, Wiemberg; Pavez, Vidal, Aquino; Correa e Cepeda. Técnico: Jorge Almirón.

FORTALEZA X COLO-COLO | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores (Grupo E)

Local: Arena Castelão

Data: 06/05/2025 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistente 1: Tulio Moreno (VEN)

Assistente 2: Erizon Nieto (VEN)

Quarto Árbitro: Alejandro Velazquez (VEN)

VAR: Antonio Garcia (URU)