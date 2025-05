Torcedores do Colo-Colo estão proibidos de entrar na Arena Castelão para jogo do Fortaleza

Após uma reunião de emergencial entre os órgãos de segurança, Conmebol, Ministério Público e Fortaleza, ficou decidido que os torcedores chilenos estão proibidos de entrarem na Arena Castelão para o jogo desta terça-feira (6), entre Fortaleza e Colo-Colo, pela Libertadores. Em nota, o Fortaleza disse que 'foi decidido em comum acordo que os ingressos adquiridos por torcedores chilenos para a partida desta noite serão cancelados'.

No documento que o Diário do Nordeste teve acesso, o Ministério Público afirma que 'foi relatado que torcedores do Colo-Colo compraram ingressos irregularmente para setores destinados à torcida do Fortaleza'. Isso contraria a decisão da CONMEBOL e representa risco à segurança.

Informações sobre o ressarcimento dos ingressos serão divulgadas ainda hoje.

O Colo-Colo também se pronunciou sobre a decisão. O clube chileno afirmou que 'Comissão Disciplinar da CONMEBOL impôs uma sanção ao Colo-Colo, pela qual, entre outras medidas, está proibida a presença de torcedores em partidas disputadas como visitante'.

'O Colo-Colo, em nenhum momento, participou ou teve qualquer interferência no processo de venda de ingressos. Convidamos os torcedores a respeitarem as disposições impostas pela CONMEBOL e a seguirem as instruções das autoridades locais", finaliza a nota.

Torcida do Colo-Colo faz foguetório na Beira-Mar antes de jogo com Fortaleza

Um grupo de torcedores do Colo-Colo fez um foguetório na avenida Beira-Mar, em Fortaleza (CE), na noite da última segunda-feira (5), véspera do jogo contra o Fortaleza, pela quarta rodada da fase de grupos da Taça Libertadores 2025.

Mais cedo, um torcedor do Colo-Colo havia sido preso após furtar uma caixa de fogos em loja na avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. Segundo o dono do empreendimento, o item furtado continha um show pirotécnico de três minutos, no valor de R$ 3,9 mil.